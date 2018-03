El Gobierno analiza con consumidores los aumentos de tarifas de gas y de agua

El gobierno de Mauricio Macri comenzó ayer a analizar con entidades de consumidores los inminentes incrementos de las tarifas de agua y de gas que completará el camino iniciado con los incrementos en la electricidad.

Según informó a la agencia de noticias DyN el titular de Consumidores Libres, Héctor Polino, por la mañana se llevó a cabo una primera reunión, que continuará hoy en el Ente Regulador de Aguas y Saneamiento (ERAS). Allí, según informó el dirigente de la asociación, se comenzó a analizar el universo de usuarios de agua y cloacas que seguirá con subsidios y el grupo de clientes que deberá contar con una tarifa social. Si bien no se analizó un porcentaje de incremento tarifario, Polino estimó que será de menor incremento que en el caso de la electricidad, que trepó hasta 500%.

A su vez, las entidades fueron convocadas mañana a las 11 a la sede del Ente Nacional Regulador del Gas (Energas) para lo que entienden, será una notificación sobre los incrementos de tarifas para ese servicio. La semana pasada, durante un encuentro empresario organizado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, aseguró que "en las próximas semanas" se dará a conocer los incrementos en gas. Aranguren sostuvo: en la Argentina "tenemos que dejar de mentirnos respecto de la situación energética; tenemos la obligación de ir recuperando poco a poco la relación entre los costos y los precios". "Esto ya lo hemos hecho con la electricidad. En las próximas semanas va a ocurrir con el gas natural", adelantó el funcionario.

El ex presidente de Shell consideró que en la última década se mantuvo "una especie de convertibilidad energética ya que no nos importaba lo que pasaba en el mundo y acá manteníamos precios totalmente distorsionados".