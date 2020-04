El Gobierno advierte que irá detrás de empresas y comercios para evitar abuso de precios

El Gobierno nacional alista una serie de herramientas para controlar a todos los eslabones de la cadena formadora de precios y evitar así incrementos abusivos en las góndolas. Ya había trascendido que el Poder Ejecutivo entregará la potestad a los intendentes, a través de un decreto que se conocerá en las próximas horas, para que sean los municipios quienes controlen los precios en sus territorios. Esta tarde, tras el episodio por los sobreprecios en la compra de alimentos destinada a comedores en el marco de la ayuda por la pandemia, Alberto Fernández incluyó en la mira a las empresas y a las grandes distribuidoras.

“Voy a aplicar la ley de Defensa de la Competencia en su totalidad porque acá el sistema legal argentino nos da muchas facultades para preservar a los argentinos”, adelantó en declaraciones a C5N.

El mandatario se refirió al control que llevarán adelante los mandatarios municipales. “Lo que quiero con los intendentes es que ayuden a ver en los negocios de cercanía cómo estan los precios. Pero también me voy a ocupar de que el Gobierno nacional se concentre en las grandes distribuidoras y las grandes empresas. No es momento de sacar ventaja”.

“Que cada uno gane lo que tenga que ganar, lo entiendo”, afirmó, en tanto subrayó que no permitirá “sacar ventaja en un momento donde estamos todos en nuestras casas preservándonos de una pandemia, muchos con menos recursos porque no pueden trabajar”.

Fernández aclaró que no caerá con todo el peso de la ley sobre los comercios minoristas, en tanto se compruebe que son los proveedores quienes distribuyen mercadería con precios remarcados. “No voy a cortar el hilo por lo más delgado; no me voy a enojar con el almacén si el precio lo esta subiendo el distribuidor”, precisó y añadió que “donde este el abuso ahí actuaremos”.

Fernández: "No me corran con la economía" El presidente Alberto Fernández rechazó esta tarde cualquier intento de poner fin a la cuarentena para evitar el avance del coronavirus debido a las consecuencias que la medida ha tenido en la economía argentina y reiteró que no dejará que "lo corran" con ese argumento.

Sobre la polémica desatada el lunes por el pago de sobreprecios en la compra de alimentos para destinar a comedores y merenderos en el marco de la emergencia por la epidemia, que ayer se cobró el cargo del secretario de Acción Política Social del ministerio de Desarrollo Social Gonzalo Calvo, Fernández sostuvo que “no puede volver a pasar nunca más”.

“Nosotros no somos ladrones, no somos corruptos”, afirmó el mandatario, recordó que el ministro Daniel Arroyo “tomó acciones sobre lo que pasó” y reiteró su respaldo al funcionario.

“Eso que pasó no puede volver a pasar nunca más. Si alguien hizo esto adrede para corromper siendo parte de una maniobra de corrupción, en esto soy implacable: el que quiera hacer plata que no se dedique a la política. Esto me lo enseñó un día mi querido maestro el “Pepe” Mujica”, destacó.

Por último, evaluó que “todos tienen derecho a hacer plata, pero en la política no se hace plata. En la política se sirve a la gente”.

Producto del escándalo por los sobreprecios, el Gobierno oficializó anoche una decisión administrativa a partir de la cual se prohíbe durante la emergencia que los ministerios y los organismos descentralizados realicen compras por precios superiores a los fijados en la lista de Precios Máximos.