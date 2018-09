El Gobierno admite que podría salir a colocar deuda el año próximo

"Lo mejor que podemos hacer es armar un programa financiero que permita que si tengo necesidad de financiamiento lo hago en 2019 para cubrir el 2020, pero hoy no necesitamos ir al mercado, queremos que el mercado se vaya recomponiendo", aseguró hoy una fuente del Ministerio de Hacienda.

Concretado ya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que elevó el monto de la asistencia en u$s 7100 millones y despejó el horizonte de vencimientos hasta 2020, uno de los objetivos del Gobierno es asegurarse fuentes de financiamiento en el mercado voluntario de deuda, para reducir la vulnerabilidad de las cuentas públicas.

En este contexto, la Secretaría de Finanzas presentó hoy detalles del programa monetario para lo que resta de 2018 y los próximos dos años.

Si bien destacó que "el nuevo acuerdo alcanzado con el FMI nos permitiría prácticamente no hacer colocaciones en el mercado en lo que resta de 2018 y en la totalidad de 2019", fuentes del Ministerio que comanda Nicolas Dujovne admitieron que "en caso de tener necesidad de financiamiento lo haríamos en 2019 para ir cubriendo el 2020".

De acuerdo al programa financiero, con el mayor financiamiento disponible (u$s 13.400 millones en 2018 y u$s 22.800 en 2019) se podrá reducir el uso de caja y "comenzar 2019 con un saldo disponible cercano a los u$s 5400 millones, lo que nos da mayor flexibilidad financiera".

De este modo, sólo se necesitará refinanciar este año el 50% de las Letes (Letras del Tesoro) en dólares y el equivalente al 100% de las Letes en pesos, mientras que en 2019 se requerirá refinanciar el 60% de Letes en pesos y dólares. En las últimas colocaciones la renovación de estos instrumentos superó holgadamente estos porcentajes.

Intervención

Por otro lado, se confirmó que en un escenario de bandas de flotación del tipo de cambio, el Tesoro va intervenir en determinados momentos pero en la medida de sus necesidades de pesos y no por los requerimientos del mercado cambiario.

"El Tesoro va a salir a vender (dólares) en la medida que necesite pesos", aseguraron desde Hacienda, pero no va a intervenir si el tipo de cambio toca los $ 44, la cota superior de la banda, aclararon.

Serán subastas similares a las que viene realizando, y para ello Hacienda definirá un calendario de ventas. Pese a ello, desde la Secretaría de Finanzas afirmaron que "hoy no tenemos necesidad de pesos" e incluso una opción sería salir a comprar dólares.