El Gobierno admite que podría revisar al alza la meta oficial de 25% de inflación anual

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, admitió hoy que la meta oficial de inflación de 25 por ciento para todo 2016 ‘seguramente‘ será revisada a ‘mediados de año”.



“Vamos a revisar seguramente a mediados de año” la meta de 25 por ciento de inflación, dijo Frigerio en una entrevista concedida a DyN, en lo que constituye el primer reconocimiento por parte de un funcionario del gobierno de Mauricio Macri de que el alza de los precios al consumidor superará el objetivo fijado.



“Como toda proyección, puede ser revisada a medida que pasen los meses”, señaló, aunque reiteró que en el gobierno están ‘confiados de que‘ van ‘a lograr dominar o domar el problema de la inflación a partir del segundo semestre”.



De acuerdo con la Dirección de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, la inflación del primer bimestre fue del 8,3 por ciento, a lo que habría que añadir un incremento de precios para marzo que diferentes analistas ubican en torno del 3,5 por ciento.



Sin embargo, ese descenso respecto de febrero se revertiría en abril, a raíz del impacto de los aumentos tarifarios en el autotransporte de pasajeros y trenes área metropolitana, así como los servicios de gas y agua corriente.



De esta manera, el piso de inflación para el primer cuatrimestre estaría cerca del 18 por ciento, lo que deja un margen demasiado estrecho para los ocho meses restantes si se quiere alcanzar la meta del 25 por ciento anual.



“Nosotros entendemos que lo que empezamos a hacer en términos de política fiscal y monetaria a partir del 10 de diciembre va a tener un impacto en la segunda parte del año. De ahí que el Ministerio de Hacienda proyectara esta meta de inflación, pero como toda proyección puede ser revisada a medida que pasen los meses”, señaló Frigerio.



Al recordársele que la consultora Economía & Regiones, que Frigerio fundó y dirigió, presentó recientemente un informe con una proyección de inflación del 34,3 por ciento, el ministro admitió la dificultad para alcanzar la meta señalada de un 25 por ciento, por lo que ‘seguramente‘ se hará una revisión.



“Nosotros estamos confiados que vamos a lograr dominar o domar el problema de la inflación a partir del segundo semestre. Por supuesto que no vamos a tener rápidamente una inflación como la de la mayoría de los países de la región, que vienen haciendo bien las cosas de hace rato, por lo menos en este sentido”, aseveró.



En ese sentido, precisó que “la Argentina forma parte del uno por ciento de países con alta inflación en la última década”.



“Este no es un problema que se resuelve de un día para el otro, salvo que se pretenda hacer un ajuste salvaje que no estamos dispuestos a generar”, finalizó.