El Gobierno adjudica la ola de liberaciones a negativa de la Justicia a las reformas

La cordialidad reinante entre el Gobierno y la Corte Suprema, así como también la aceleración de las causas judiciales contra ex funcionarios que se produjo en Comodoro Py el año pasado, parecen haber quedado archivadas. Marzo de 2018, desde el principio, marcó una ruptura y hoy en Casa Rosada ven, aun sin hacerlo público, que los jueces se niegan a ser parte de lo que el presidente Mauricio Macri denominó "reformismo permanente".

Las liberaciones de Amado Boudou, José María Núñez Carmona, Roberto Baratta y, por último, del empresario Cristóbal López, motivaron un fuerte enojo en los pasillos de Balcarce 50, mensaje que bajó y sí hizo público Macri, pero que también abarcó al jefe de Gabinete Marcos Peña y al ministro de Justicia Germán Garavano.

"Hay una reacción por parte de Comodoro Py en contra de todo lo que sean reformas que tienen que ver con ellos", deslizan fuentes oficiales. Y agrupan también en ese supuesto fastidio a Ricardo Lorenzetti, el titular de la Corte, que en su discurso de apertura del año judicial, hace dos semanas, advirtió sobre la necesidad de reformas en el sector, pero tomó distancia del Gobierno y advirtió: "No respondemos a encuestas".

En el Ejecutivo sostienen que en la Justicia molestó que se avanzara con el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, con diferencias al texto que impulsó el kirchnerismo, pero que coincide en el punto de proponer un paso al sistema acusatorio. En los hechos, los fiscales pasan a tener mayor poder en las investigaciones en detrimento de los jueces. Mientras, se espera para antes de junio la designación del nuevo procurador.

También, aseguran, generó rechazo en el ámbito judicial la decisión oficial de crear por decreto, una comisión para modificar el Código Civil y Comercial que se cambió hace menos de tres años, en el final de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, y entró en vigencia el 1 de enero de 2016. Lorenzetti fue uno de los impulsores de esa reforma, siendo parte de foros en todo el país. Desde el Ministerio de Justicia sostienen, no obstante, en que no se trató de una reforma total del Código.

En relación a las liberaciones ordenadas desde finales del año pasado, fuentes ejecutivas reconocen que las prisiones preventivas no eran las circunstancias ideales para que ex funcionarios estén presos. Y aseguran que el cambio tiene que venir por juicios más cortos, que se definan en dos o tres años y no en 15.

Otro punto que en el Gobierno consideran que generó tensión con Comodoro Py tiene que ver con el pase de las competencias de algunas causas de la Justicia Federal hacia la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo las que tienen que ver con drogas. Así, estiman, Py se "desinflará" en cuanto a su peso a finales de este año.

Por su parte, en la Justicia aseguran que las decisiones se toman de manera independiente y sostienen que los procesos contra funcionarios públicos seguirán su curso durante este año, con la misma fuerza que el año pasado, pero teniendo en cuenta los principios básicos que rigen para cada acusado.

Una elección a la que estarán atentos en los tribunales de Comodoro Py y Talcahuano, pero también en Casa Rosada, es la que definirá al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia, a partir del 1 de enero de 2019. Lorenzetti, con 12 años en el cargo, podría seguir otro período si sus colegas así lo definen, pero habrá una puja con los nuevos jueces, nombrados por este Gobierno en 2016, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti.