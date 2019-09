El Gobierno acepta que el FMI podría demorar el desembolso hasta después de las elecciones

Por primera vez, el Gobierno acepta públicamente la posibilidad de que el FMI postergue el desembolso de u$s 5400 millones hasta después de las elecciones del 27 de octubre. Esa alternativa barajó el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, después de la reunión que encabezó Mauricio Macri y luego de que el vocero del Fondo no haya definido la fecha de cuándo podría ser el próximo pago del programa Stand-By Arrangement (SBA).

Según el programa, la misión del FMI debería comenzar el 15 de septiembre. Pero la Casa Rosada advierte que las fechas no son “rígidas”. “El ministro de Hacienda (Hernán Lacunza) explicó en distintas oportunidades que los desembolsos no son rígidos en términos de una fecha concreta, como pasa en este caso”, afirmó Ibarra ante la consulta de El Cronista de que el pago de u$s 5.400 millones se demore hasta después de las elecciones presidenciales.

Recién a fines de mes viajará Lacunza a Washington para negociar con la institución financiera. Antes de las PASO que Macri perdió por 4 millones de votos, el Fondo emitía declaraciones asertivas e inmediatas respecto al programa de la Argentina y antes de un desembolso, enviaba misiones técnicas al país. En este caso, sería el ministro quien debería ir a Washington para negociar los u$s 5400 millones.

Con estos plazos, un escenario probable es que el Fondo postergue ese pago hasta después de las elecciones del 27 de octubre, en las que Alberto Fernández es el favorito. El recambio de Gobierno generaría también una renegociación del SBA. La Casa Rosada aceptó que existe este escenario. “El desembolso, que puede o no ser en el mes de octubre, y que depende de esta situación que conocemos donde la elección forma parte del escenario que hay que contemplar”, afirmó el vicejefe de Gabinete.

En un análisis reciente de la consultora Tellimer, sobre la posibilidad de que el FMI ponga en pausa el programa hasta después de las elecciones, Stuart Culverhouse y Hasnain Malik recuerdan que este año el Fondo demoró los desembolsos en Ucrania. El país europeo también acordó un SBA, pero según los analistas, tras algunas políticas y unas elecciones a principio de año que le dieron la espalda al entonces presidente, desde la institución financiera frenaron el pago. En las próximas semanas, el FMI y Ucrania renegociarán el programa.

El Gobierno acepta que el FMI está mirando el contexto político, a pesar de que afirman que Macri cumplió con todos los puntos del programa económico hasta el 11 de agosto (el VI desembolso revisaría lo actuado hasta antes de las PASO). “Es inevitable que un organismo internacional, donde participan cantidad de países, miran también las situaciones de contexto. Cualquier organismo de este tipo analiza lo técnico y por supuesto el contexto político donde se desenvuelve ese contexto técnico”, afirmó textualmente Ibarra.

El vicejefe de Gabinete confirmó que todavía no saben cuándo el Fondo hará el VI desembolso: “simplemente queda la negociación final para ver la oportunidad de ese desembolso”.

Ahora bien, en caso de que el Fondo postergue la decisión del pago hasta después de las elecciones de octubre se podría abrir un nuevo escenario. Es que si gana Alberto Fernández en primera vuelta se abriría entonces un compás de espera hasta que asuma el 10 de diciembre para saber cómo sigue el programa con la institución financiera.