El Gobierno abre la posibilidad de separar de su cargo a Díaz Gilligan

El presidente Mauricio Macri apunta a una etapa de su gestión con el eje en la "corrección política" de sus funcionarios, tal como reclamó en las reuniones de Chapadmalal (ver página 9). La ética será un eje del discurso presidencial en la apertura de las sesiones del Congreso. Macri quiere dar vuelta la página a las denuncias que sufre por el manejo de sociedades comerciales offshore del ministro de Finanzas, Luis Caputo, y la polémica inclusión de una empleada en un sindicato, por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca.

En ese escenario, el diario El País reveló que Díaz Gilligan figuró como propietario de una empresa británica (Line Action LTD) que manejó al menos u$s 1,2 millones a través de un banco de Andorra. El subsecretario general de Presidencia admitió que la sociedad no fue declarada ante el Gobierno porteño cuando ingresó al Ente de Turismo porteño en 2013 y tampoco ante la AFIP.

En el oficialismo esperan que hoy la oposición presente alguna denuncia judicial. Pero también el caso generó controversia puertas adentro. El diputado de la UCR, Mario Negri, escribió en Twitter que Díaz Gilligan "debería pedir su separación del cargo, ir a la Justicia y aclarar su proceder" y agregó que "no hay que incomodar al Gobierno, sino ayudarlo".

Es por eso que para frenar la sangría, la Casa Rosada desplazaría al funcionario, mientras la Oficina Anticorrupción lo investiga. Así lo afirmó el jefe de Gabinete Marcos Peña ayer, a radio Mitre: "No tendremos problemas, si fuera en el caso de la función actual, poder hacer un apartamiento temporario".

Esta polémica impacta en el secretario general de la presidencia, Fernando de Andreis, quien trabajó con Díaz Gilligan en el ente de Turismo porteño. Además, juntos hicieron política en River Plate y ahora es su número dos en la Casa Rosada. Gilligan buscará despejar las dudas hoy al enviar documentación sobre sus maniobras financieras a la OA. Uno de los argumentos de Díaz Gilligan es que no incluyó la sociedad en las declaraciones juradas porque no obtuvo ningún lucro comercial. Pero también es cuestionado porque el funcionario da a entender que figura en la sociedad en reemplazo del empresario futbolístico Francisco Casal, quien tenía problemas con el fisco.

Por su parte, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pedirá información al banco de Andorra y al gobierno porteño. La OA además recibirá hoy el escrito de Díaz Gilligan, en el que esperan entender cuál era el rol del funcionario en esa sociedad. También la Oficina Anticorrupción solicitará a la Unidad de Información Financiera que detalle si existe algún Reporte de Operación Sospechosa del actual subsecretario general de la Presidencia.

El Gobierno quiere dar una respuesta a este caso, mientras la oposición presiona para que renuncie el ministro Caputo. A raíz de la filtración de Paradise Papers, se conoció que el funcionario fue el principal accionista de la firma Princess Internacional Group, con sede en las Islas Caimán. El ministro no había incluido esta información en su declaración jurada.

El posible "apartamiento temporario" de Díaz Giligan podría apaciguar los reclamos contra Caputo, confían en el oficialismo. A su vez, el Presidente está decidido en hacer foco en el eje ético este año, con el debate de una nueva Ley de Ética Pública.