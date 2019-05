El G4 de Alternativa Federal cenó antes de ver a Lavagna

El G4 original de Alternativa Federal, que debutó en septiembre del año pasado cuando el espacio ni había sido aún bautizado, volvió a reunirse a solas anoche, en la previa del encuentro de hoy al que sí fue invitado, entre otros, el recientemente autoadmitido presidenciable Roberto Lavagna. Por lo que sólo cenaron el gobernador cordobés Juan Schiaretti y su par de Salta, Juan Manuel Urtubey, el renovador Sergio Massa y el senador Miguel Ángel Pichetto. Un aperitivo de la cumbre, que podría ser definitoria, de esta tarde.

Si bien había trascendido que Schiaretti compartiría una cena institucional con el presidente Mauricio Macri, quien lo invitó a la Casa Rosada para revivir su llamado a consensuar 10 puntos mientras propios le reclaman ampliar Cambiemos, el cordobés ofició de anfitrión fuera sus pagos, fortalecido por su victoria electoral.

Mientras Schiaretti administraba con paciencia la centralidad que le otorgó su reelección, en la carrera hacia el 22J, lo sorprendió al igual que a todos el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner y su postulación a la vicepresidencia. La noticia apuró anteayer, antes de la agendada cumbre del espacio, un lanzamiento menos sorpresivo: del ex ministro de Economía.

El jefe del PJ mediterráneo obtuvo su tercer mandato (dos serán consecutivos) con casi el 54% de los votos, muy lejos de la perfomance de un Cambiemos que fue dividido entre Mario Negri y Ramón Mestre. El kirchnerismo no presentó oferta, lo que fue leído como un gesto de buena voluntad. Sin embargo, cuando otros mandatarios provinciales salieron a coro a celebrar la maniobra de la actual senadora de Unidad Ciudadana, Schiaretti se plantó: “Alternativa Federal va a tener fórmula propia”. Si bien no significa eso que no haya PASO en el espacio, tal como pretendía Lavagna, el armado de cómo será su oferta electoral comenzó a delinearse con los postres de ayer.

“Es un encuentro de los fundadores de Alternativa, nunca estuvo previsto invitar a Lavagna”, explicaban ayer desde el espacio la ausencia de uno de sus precandidatos a la Presidencia. El más reciente, ya que lo oficializó el lunes, pero figura clave en sus encuestas desde el verano. Los otros sí fueron por ser socios de la primera hora: Pichetto, Urtubey y un Massa que está siendo mirado de reojo por sus aún compañeros, mucho más desde el sorpresivo anuncio del binomio Fernández-Fernández. Ese fue seguramente, también, otro de los tópicos de la sobremesa.

Recién hoy, entonces, se realizará un cónclave ampliado, añadieron las fuentes, al que no sólo Lavagna fue invitado, también los demás dirigentes con los que buscan trascender las fronteras peronísticas, como el gobernador socialista Miguel Lifschitz y la líder del GEN, Margarita Stolbizer.

Con el argumento de que están embarcados en sus propias aventuras electorales, en la previa de un súper-junio con 11 comicios, no llamaron a los gobernadores PJ que supieron asistir a este tipo de eventos. Muchos de ellos celebraron, en sus redes sociales, la postulación de Alberto Fernández.