El G20 dejó anuncios de inversión por más de u$s 6500 millones

Para gran parte de los analistas, la cumbre de presidentes del G20, que culminó el sábado en Buenos Aires, puede considerarse un éxito, en especial por el acuerdo entre Donald Trump y Xi Jinping respecto de la cuestión de los aranceles, en el marco de la guerra comercial; así como la declaración final a la que arribaron los mandatarios, y el hecho de que no se registraron incidentes antiglobalización.

Pero al margen de estas cuestiones, el Gobierno puede contar en su haber anuncios de inversión por u$s 6558 millones, comprometidos para encarar unos treinta proyectos de infraestructura y energéticos.

Se destaca el renovado interés de China, que se consolida como el principal inversor externo en el país. Como viene sucediendo desde hace ya algunos años, Beijing busca posicionarse en proyectos de infraestructura ferroviaria, vial, y en materia energética, tanto en térmica, como en renovables (tanto solar como eólica).

Al llegar ayer al encuentro de Olivos entre los presidentes Macri y Xi Jinping, el embajador argentino ante la República Popular China, Diego Guelar, cuantificó en unos u$s 5000 millones las inversiones que el gigante asiático tiene en carpeta para realizar en la Argentina.

Ese monto incluye los u$s 1089 millones que la estatal China Railway Construction Corporation (CRCC), destinados a poner en valor nuevamente el ferrocarril San Martín Cargas, que va de Rosario a Mendoza.

Por otra parte, la empresa China Construction America (CCA) aportará financiamiento para el proyecto vial en el Corredor B de la licitación con Participación Público-Privada (PPP), que une Luján con Santa Rosa (564 Km), un consorcio que integra junto a la firma mendocina Green S.A.

Si bien no hubo precisiones sobre el monto comprometido se estima que podrían ser unos u$s 200 millones de una inversión total de u$s 1175 millones.

Incluso antes del comienzo de la Cumbre del G20, la Corporación de Inversión Privada en el Extranjero de Estados Unidos (OPIC, por su sigla en inglés) anunció financiamiento por u$s 813 millones, de un total de inversiones por u$s 3000 millones, según especificó el canciller Jorge Faurie durante la cumbre del G20, en diálogo con los periodistas.

En el detalle de proyectos, se destacan u$s 350 millones para el Gasoducto Vaca Muerta- San Nicolás, a los que se suman u$s 250 millones para la RN 7 Buenos Aires- Mendoza (Corredor C de los PPP), más u$s 168 millones en energía eólica y solar en Chubut, San Juan y Santa Cruz. En tanto, la ampliación de parques logísticos en el Gran Buenos Aires, a cargo de Plaza Logística, se llevará u$s 45 millones.

El jueves 29, el Banco Europeo Inversiones (BEI) comprometió u$s 188 millones, de los cuales u$s 125 millones se destinarán a obras de agua y saneamiento en el Área Metropolitana y de gestión de residuos provinciales. Además, anunció u$s 63 millones para el desarrollo de energía solar en Jujuy.

Por su parte, los bancos franceses Crédit Agricole y Natixis y la filial en ese país del Santander aportarán en conjunto u$s 363 millones ( 319 millones), con destino al patrullaje naval marítimo, mientras la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) comprometió u$s 134 millones.

Tambié hubo interés por parte de la Federación Rusa, a partir de la cooperación en materia nuclear, el suministro de uranio y radioisótopos entre la Secretaría de Energía y Rosatom, la empresa de energía atómica rusa, con proyectos que involucren el uso pacífico de esta energía.

Además, se firmó un Acuerdo Cooperación en Pesca y Acuicultura para investigación ictícola y cooperación para aumentar las capturas, lo que se espera que atraiga inversiones rusas en el país e incremente las exportaciones.