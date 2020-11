El Frente de Todos quiere crear una bicameral para monitorear combate a delitos de evasión fiscal

El Frente de Todos presentó un proyecto de ley para crear en el ámbito del Congreso la "Comisión Bicameral de Seguimiento de la Gestión vinculada al Combate de Delitos Financieros, Evasión y Elusión Tributaria".

La propuesta fue formalizada por la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos , y busca "fortalecer los marcos regulatorios para reducir la elusión y la evasión fiscal".

"El delito financiero es cada vez más sofisticado, abarca una amplia gama de faltas y acumulan cantidades importantes de dinero, entre las que se contempla la evasión fiscal, el fraude tributario, el lavado de dinero, la corrupción, la compra-venta de valores con información privilegiada y el financiamiento de actividades terroristas", sostiene la iniciativa.

Así, apunta a "mejorar las estrategias y capacidades del Estado para detectar la evasión fiscal, que afecta la inversión, la recaudación y agudiza la restricción externa".

La comisión estará integrada por diez miembros: cinco senadores nacionales, cinco diputados nacionales, que serán designados por los presidentes de cada Cámara.

"El objetivo de esta Comisión será contribuir a proteger la integridad de los sistemas financiero y fiscal y a combatir la corrupción en el ámbito público y privado", señaló un comunicado.

Los datos

Una serie de megafiltraciones y denuncias pusieron en evidencia la dimensión del problema de la fuga, en Argentina y el mundo. Por caso, Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks. A su vez, la denuncia de la AFIP en relación con las 4040 cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra (2014). Allí, Argentina resultó séptima entre los países más afectados, sobre un total de 203 Estados, por la cantidad de ciudadanos con cuentas “secretas”.

Mientras que en América Latina y El Caribe, se estima que la evasión y la elusión de los impuestos sobre la renta personal y de las empresas costaron más de 220.000 millones de dólares en el 2015, es decir, un 4,3% del PIB regional, según la Comisión Económica para América Latina, CEPAL .

En Argentina, asimismo, más dos tercios de la riqueza que los argentinos mantienen fuera del país no se encuentra declarada.

“Se calcula que en el mundo existen más de u$s 12 billones registrados en empresas off-shore”, sostuvo el proyecto. “Los argentinos mantienen activos externos por, al menos, u$s 400.000 millones (INDEC), de los cuales u$s 103.000 millones se acumularon entre 2015 y 2019”, amplió.