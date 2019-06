El Frente de Todos lanza su primer spot, con música de Los Beatles

Tras el cierre de alianzas, el precandidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernandez, dio a conocer un spot desde su cuenta de Twitter, con música de Los Beatles.

El video, que dura 1.04 minutos, apenas muestra, hacia el final, el logo del frente que integra el binomio Fernández-Fernández. A lo largo del spot, se escucha la canción de Los Beatles All together now -Todos juntos ahora-, mientras se intercalan la letra de la canción, con los rostros de los cuatro integrantes del grupo inglés.

Entre los comentarios que se pueden leer en la red social, algunos mostraron su agrado y simpatía por la elección, mientras que otros, cuestionaron que se haya optado por una canción en inglés, y hasta ironizaron con la decisión "Nac & Pop".