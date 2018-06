El FpV pedirá una sesión especial para debatir el rechazo el acuerdo con el FMI

El bloque de diputados del Frente para la Victoria solicitará para el próximo martes a las 11 de la mañana una “sesión especial” para debatir dos proyectos que expresan el “repudio” y el “rechazo” al acuerdo que alcanzó el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los dos proyectos que buscan debatir son impulsados por la diputada Fernanda Vallejos y por puñado de diputados kirchneristas. En el FpV esperan que se sumen otros bloques opositores a la solicitud.

A su vez, se prevén discutir un proyecto de protección de los fondos de los trabajadores y jubilados ante, lo que denuncian, el avance del gobierno sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a partir de los compromisos asumidos por el Poder Ejecutivo con el organismo de crédito multilateral.

Proyecto

El proyecto de resolución presentado rechaza el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el FMI “para la toma de un empréstito Stand By por 50.000 millones de dólares, equivalente al 1.110% de la cuota Argentina en el FMI, el cual no recibió debido tratamiento de este Congreso de la Nación conforme prescriben los Artículos Nro. 4; 75 Inc. 4-7 y 19 de nuestra Constitución Nacional”.

Además, rechaza “las condicionalidades sobre la política económica emanadas de dicho acuerdo, las cuales fueron explicitadas por el Ministro de Hacienda, Lic. Nicolás Dujovne, el 07 de junio del presente”.

Por último, rechaza también “las condiciones que se pretendan imponer sobre las políticas social, labora, previsional, sobre la política monetaria, cambiaria, sobre las autonomías provinciales y sobre las decisiones de futuros gobiernos”.