El FpV ofrece asesorar a estatales despedidos

El bloque de Diputados del Frente para la Victoria puso a disposición de los trabajadores estatales desvinculados por el gobierno nacional un servicio gratuito de asesoramiento jurídico.

La iniciativa fue comunicada a través de las redes sociales por el jefe de la bancada kirchnerista en la Cámara Baja, Héctor Recalde, quien aclaró que la propuesta no va solamente dirigida a los "compañeros del FpV y del PJ" sino a "todos los compañeros", más allá de su "posicionamiento". "Si hay un principio que tenemos es que no importa el color político del compañero, no importa su posicionamiento. Puede ser de de la alianza Cambiemos y también lo vamos a defender porque es un trabajador", destacó Recalde, que es especialista en Derecho del Trabajo. Recalde precisó que quien quiera solicitar el asesoramiento debe dirigirse a la mesa de entrada del Congreso.