El FMI superó expectativas del mercado, pero siguen los interrogantes de largo plazo

El Gobierno finalmente anunció un acuerdo de asistencia financiera con el FMI que garantiza la disponibilidad de fondos para continuar la estrategia gradual, y a la vez dota de una mayor fortaleza operativa al BCRA. El mayor ajuste fiscal comprometido se complementa con una consistencia macroeconómica más robusta, salvaguardas para el gasto social y un nivel excepcional de respaldo financiero, que combinados debieran amortiguar considerablemente el costo económico y político de la corrida cambiaria. Un apoyo internacional sin precedentes y entendido también puede servir para mantener la continuidad de políticas aún después de las elecciones de 2019.

Para Sabrina Corujo, Directora de Portfolio Personal, “el monto acordado con el FMI supera las expectativas promedio del mercado, sin dudas, sirve para despejar la incertidumbre de corto plazo y descomprime o minimiza bastante los posibles problemas de financiamiento que se venían viendo y la restricción de dólares que observamos y fue la causa de la crisis. En cuanto a las condiciones, en principio, parecen bastante amigables, pero insistimos que falta material para analizar".

Haciendo un balance del resultado del acuerdo desde el lado político, Corujo destaca que “no hay dudas que el BCRA es el organismo que sale más fortalecido, y si se quiere es el principal “ganador”. También en función de esto se remarcarán lógicamente las expectativas políticas, pero para eso falta. No obstante, esto no implica que con los días esperaremos para analizar más detalles de la implementación, que en realidad hoy faltan y generan algo de duda.”

Por su parte, los analistas de Criteria agregan que “el anuncio del FMI supera las expectativas y significa una inyección de confianza en la administración local. Esto contribuye a estabilizar el comportamiento de los activos financieros locales en el corto plazo”.

Ahora bien, en cuanto a los desafíos que vislumbran hacia el futuro por parte del Gobierno, desde la compañía creen que “los desafíos de mediano plazo a partir del 2019 siguen vigentes, haciendo especial hincapié en la necesidad de consenso y construcción de capital político para llevar adelante las exigentes metas fiscales que serían materializadas en la aprobación legislativa de la próxima ley de Presupuesto. Esto considerando que el ahorro por vía de subsidios económicos está ya llegando a un límite, tanto en términos de peso en el PBI como de viabilidad política”.

En un informe elaborado por el equipo de Research de Grupo SBS destacan que el programa fiscal es accesible. “Las metas fiscales que impone el programa están muy alineadas con nuestras expectativas previas. Representando una estrategia políticamente viable para las autoridades, el acuerdo reduce considerablemente los riesgos financieros que presenta el camino hacia la consolidación fiscal. También se asegura un sendero estable para la deuda, aunque estimamos que quedaría al menos 4 puntos del PBI por encima de lo calculado por el Ministerio de Hacienda”. Con respecto a las estimaciones fiscales, “el acuerdo contempla un crecimiento de los recursos de apenas 0,1% del PBI hasta 2020, número que a priori luce conservador y, tal vez, refleja cierta divergencia de expectativas entre el gobierno y el FMI con respecto al costo fiscal de la reforma tributaria”, destaca el informe.

Una de las alertas que mencionan en el reporte elaborado por SBS es que la economía inevitablemente crecerá más lento. “Pese a todas estas novedades favorables, lo cierto es que la economía estaría ingresando en una breve recesión. Varios condimentos parecen haberse combinado para traernos hasta aquí, con una fuerte sequía que luego se combinó con una inundación, una política fiscal y monetaria contractivas, ingresos reales erosionados por la aceleración inflacionaria y un reciente pico de volatilidad que terminó de deprimir la confianza”.

Por último, los analistas de la compañía entienden que la inflacion seguirá siendo el talón de Aquiles. “El aspecto más desafiante sea el cumplimiento de las metas de inflación, incluso en un marco monetario más sólido. El primer objetivo de inflación marca un 22% año a año para julio de 2019, lo que se encuentra 1pp por debajo de nuestras estimaciones. El objetivo anual de 2019 ya luce más desafiante, quedando casi 3,5 puntos porcentuales por debajo de la inflación que anticipamos para el año (20,4% año a año).

Rodrigo Benítez, Economista de Quinquela Fondos sostiene que los u$s 50.000 millones aseguran las necesidades financieras de dos año y medio y generan noticias positivas para renta fija local sin embargo destaca que hay otras variables que debemos analizar con mayor detalles. “Por un lado habrá que estar atento al esquema para desarmar Lebac. El mecanismo que se pensó es una interacción entre el Tesoro, el BCRA y tenedores de duda para que el sector público sea responsable de captar pesos y entregárselos al BCRA para esterilizar y que pueda ir desarmando sus compromisos en pesos. Para este mecanismo, resta definir los detalles para su cancelación y ver como impacta en los rendimientos en pesos de títulos locales”, señala Benitez.

Además, el economista destaca que “habrá que definir la manera en la cual se va ir desarrollando el ritmo inflacionario a la meta pautada para el año que próximo". “Esta meta implica un retroceso de dos años en el cronograma original y deja desierto el camino a fin de año ya que no hay una meta establecida y queda la duda de cual puede ser el nivel de inflación de aquí al fin de año”, indicó.