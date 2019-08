El FMI se reunió hoy para analizar la crisis de la Argentina

El Directorio Ejecutivo del FMI se reunió hoy en Washington para analizar la situación que atraviesa la Argentina, confirmaron El Cronista fuentes del organismo.

El encuentro fue de carácter informal en el que el staff del italiano Roberto Cardarelli, jefe de la misión del Fondo para la Argentina, realizó un punteo al directorio sobre los recientes desarrollos económicos en el país.

Tao Zhan, el número tres del organismo, encabeza la reunión ya que David Lipton, presidente a cargo luego de la partida de Christine Lagarde, no estuv presente porque se encuentra de vacaciones.

Fuentes del FMI detallaron además que también formó parte de la reunión el director del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, y el resto de la comitiva que visitó la Argentina esta semana.

Según trascendió, no habrá novedades sobre el desembolso de u$s 5400 millones que estaba previsto para septiembre. Antes de avalarlo, el board debe aprobar un informe elevado por una misión de revisión, que todavía no se concretó.

La visita de la semana de Werner y Cardarelli entre el sábado pasado y el miércoles no fue una misión sino una visita informal "para analizar los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno".

En su paso por la Argentina, los altos funcionarios del Fondo mantuvieron reuniones con Hernán Lacunza y Guido Sandleris para analizar el impacto que las elecciones tuvieron en la economía y las medidas anunciadas por el Gobierno para hacerles frente. También se reunieron con Alberto Fernández en las oficinas del candidato a presidente.