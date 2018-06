El FMI recibió la carta de intención de la Argentina y le respondió a Macri

La directora gerente del FMI, Christine Lagarde, recibió con beneplácito el plan de política económica del Gobierno argentino, tras la solicitud de un acuerdo Stand-By por u$s 50.000 millones.



"El gobierno del presidente Macri hoy nos proporcionó los detalles de su plan económico y su solicitud formal de apoyo del FMI para este esfuerzo fuerte y ambicioso a través de su Carta de Intención y Memorándum de Políticas Económicas. Las autoridades tienen la intención de publicar estos documentos en breve. Como he dicho antes, el plan que sustenta la asistencia financiera del FMI está concebido e instrumentado por el gobierno argentino, y pretende fortalecer la economía en beneficio de todos los argentinos", expresó la titular del Fondo en un comunicado.



Para la funcionaria, "los objetivos económicos son significativos y existe una articulación completa de las políticas subyacentes que ayudarán al Gobierno a alcanzar sus objetivos. Instituye objetivos fiscales ambiciosos a mediano plazo para el gobierno federal y establece metas de inflación realistas que regirán la conducción de la política monetaria. Estos objetivos claros ayudarán a reforzar la confianza del mercado y abordar una gama de vulnerabilidades de larga data".



"El plan también incluye nuevos pasos para reforzar el marco institucional de Argentina. Por ejemplo, tiene medidas para mejorar el proceso presupuestario a mediano plazo y garantizar la independencia del banco central. Es importante destacar que también interrumpe la práctica de proporcionar al banco central el financiamiento del déficit fiscal, un paso crítico en el establecimiento de un banco central independiente", agregó lagarde en su misiva.



Lagarde aplaudió "en particular, el énfasis puesto por el equipo económico del presidente Macri en apoyar a los más vulnerables de la sociedad". "Esto se logra a través de compromisos concretos para preservar el nivel actual de gasto social y mayores recursos para los programas de asistencia social. También hay un compromiso de trabajar con otras agencias internacionales, como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, para mejorar el diseño general de la red de seguridad social de Argentina", aseguró.



Además, expresó sentirse "alentada al ver el compromiso del presidente Macri de mejorar la igualdad de género en Argentina mediante cambios que corrijan la discriminación en el sistema impositivo, pasos para brindar apoyo a las familias trabajadoras, acciones para promover la igualdad de remuneración por igual trabajo y medidas para combatir la violencia de género basadas en la familia y en el hogar".

"Con la claridad proporcionada por la carta de las autoridades, juzgo que los términos y condiciones de la negociación con el personal del FMI se han completado satisfactoriamente y que este plan económico crea una base sólida para el Acuerdo Stand-By de u$s 50.000 millones anunciado la semana pasada", indicó Lagarde. Y agregó: "Las autoridades han solicitado que un tercio de este apoyo se desembolse con la aprobación del programa y que la mitad de ese monto ( u$s 7.500 millones) esté disponible para apoyo presupuestario".

Por último, la funcionaria concluyó que "con las garantías formales brindadas por el gobierno argentino, hoy emitiremos el informe del personal técnico al Directorio Ejecutivo del FMI, que considerará la solicitud de Argentina formalmente el día 20 de junio".