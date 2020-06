El FMI pide un acuerdo por la deuda y dice que nadie se beneficia del default

La Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, reiteró el pedido del organismo para que el Gobierno de la Argentina y sus acreedores privados alcancen un acuerdo para reestructurar la deuda soberana y expresó que "nadie se beneficia de un país que cae por el precipicio" del default.

El comentario fue emitido este miércoles a la tarde en un evento organizado por The Washington Post, y fue exaltado por fuentes cercanas al Ministerio de Economía.

La búlgara planteó que está agradecida por el compromiso de ambas partes (los bonistas que tienen 21 títulos por u$s 66.238 millones que serán canjeados y el equipo del ministro Martín Guzmán).

Tras reemplazar en su cargo a la francesa Christine Lagarde, que se fue a presidir el Banco Central Europeo (BCE), Georgieva se alineó con los objetivos de "sostenibilidad" de la deuda pública que lleva como lema Guzmán.

No es para menos: Argentina es el principal deudor de esa institución financiera, que ya entregó préstamos por u$s 44.000 millones sobre un programa total de u$s 57.100 millones firmado en 2018.

Fue el mayor crédito de la historia del FMI, gestionado por la sintonía política y los intereses geoestratégicos afines entre los presidentes de la Argentina, Mauricio Macri, y de Estados Unidos, Donald Trump, país que es el principal accionista del organismo.

"El objetivo es reestructurar la deuda de una manera que (Argentina) pueda pagarla. Nadie se beneficia de un país que cae por el precipicio de la deuda. El país quedaría excluido de los mercados, el crecimiento económico se resentiría, la gente sufriría y los acreedores no recuperarían su dinero", evaluó la titular del Fondo.

Y completó: "En ocasiones, se necesita una reestructuración profunda hecha a conciencia".

El respaldo que expresa el FMI a la Argentina hace ruido en el mercado. Los acreedores saben que lo que no se les pague a ellos será un ahorro para el Estado, que utilizará ese alivio financiero para promulgar políticas de crecimiento económico pero también para pagarle al Fondo, que no otorgó quitas como sí lo hizo con 25 países miembros, que tienen peores condiciones estructurales.

Esta semana, el staff técnico del organismo evaluó que la última propuesta del Gobierno presentada a los acreedores en forma privada el 26 de mayo es "sostenible con alto grado de probabilidad" y que existe un "margen limitado" para mejorarla con incremento en los pagos futuros a los bonistas.

Ese análisis implica que por encima de un Valor Presente Neto de 50 dólares por cada 100, calculado a una exit yield de 10%, se perdería la sostenibilidad y que, en tal caso, el FMI ya no podría seguir apoyando financieramente a la Argentina.

De acuerdo a las partes, fue visto como el vaso medio vacío o medio lleno: para el Gobierno, se trata de un límite claro a las mejoras que pueda realizar, en las que ahora está trabajando Guzmán; para los fondos de inversión, en tanto, deja un espacio para menores quitas.

Mientras, el acercamiento entre las partes tendrá una escala crucial cuando el ministro presente en privado las mejoras a la última propuesta del 26 de mayo, que no fue oficializada ante la Security Exchange Commission (SEC) de Nueva York, en los Estados Unidos.

Allí deberán firmarse nuevos Acuerdos de Confidencialidad (NDA) para retomar las conversaciones y pulir los últimos detalles en busca del acuerdo.

De haber un trato y fumata blanca, se extenderá por cuarta ocasión el plazo de invitación después del 12 de junio.