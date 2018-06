El FMI no descarta encuentro de Lagarde con Macri en Canadá

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no descarta que el presidente Mauricio Macri se encuentre entre mañana y pasado con la directora gerente del organismo, Christine Lagarde, en Charlevoix, Canadá, en el marco de una reunión del G7 a la que Argentina fue invitada en participar.

Así lo señaló Gerry Rice, vocero principal del Fondo, en una conferencia de prensa en Washington, en la que reiteró que las negociaciones con Argentina avanzan bien y que aún no se puede dar como cerrado el tramo técnico del acuerdo porque no está finalizado. "El acuerdo no es acuerdo mientras no se anuncie; hay que esperar", sostuvo. Y agregó que "desde el punto de vista del FMI tenemos que esperar hasta que el board (Directorio Ejecutivo) lo discuta".

Sobre un posible encuentro entre Lagarde y Macri aseguró que no tiene "agendado en el calendario, pero esas cumbres funcionan de tal forma que los líderes se reúnen en la sala y fuera de la sala; por lo tanto supongo que se reunirán en Charlevoix. Pero no tengo ninguna fecha específica".

Si bien evitó dar fecha concreta de cuándo se cerrará el acuerdo y cuándo se reunirá el Directorio Ejecutivo, sí dijo que el Board se encontrará “en breve” para tratar el pedido argentino de un préstamo stand by excepcional. "Las conversaciones han avanzado bien y les puedo decir también que el Directorio Ejecutivo debería reunirse en breve. No tengo detalles sobre el calendario específico", dijo.

Frente a las numerosas preguntas de los periodistas sobre la Argentina, dijo que no iba a poder dar “muchos detalles de las naturaleza de las conversaciones y los temas que se están planteando”.

"Nuestro propósito es ayudar a que la Argentina pueda salir más fuerte de lo que hoy en día. Confiamos en que la economía argentina se encuentre en una situación más fuerte tras el acuerdo con el FMI", señaló. Y reiteró que se trata de un programa argentino concebido por el gobierno argentino.