El FMI le marcó la cancha a Alberto, que anunció un plan "sin más ajuste" fiscal

El presidente electo Alberto Fernández dijo que le transmitió por la tarde de hoy a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, que "está en condiciones de proponer un plan económico sostenible y un acuerdo de pago que podamos cumplir, pero sin más ajuste”.

Según un comunicado de la oficina de prensa de Fernández, el presidente electo "valoró el llamado de la titular del organismo de crédito internacional".

Después de las declaraciones de Georgieva a Bloomberg TV por la mañana, en las que marcó los lineamientos de lo que debería ser la negociación, con énfasis en lograr la sostenibilidad de la deuda y mantener el superávit fiscal y mejorar el gasto público, se gestó la comunicación.

Tuve un diálogo telefónico muy productivo con la directora gerente del Fondo Monetario, @KGeorgieva.



Le transmití mi intención de poner en marcha un plan económico que nos permita crecer, para llegar a un acuerdo de pago que podamos cumplir sin más ajuste para los argentinos. — Alberto Fernández (@alferdez) November 20, 2019

La oficina de prensa de Fernández dio a conocer su versión del diálogo, en el cual sostuvo que el presidente electo aseguró que "los principales objetivos del programa económico del nuevo gobierno serán plasmados en un plan que la Argentina pueda cumplir y que le permita recuperar el crecimiento para poder honrar sus deudas".

"Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste" (Fernández).

Según su versión, Fernández aclaró que está “en condiciones de proponer” un acuerdo de pago pero “sin más ajustes”. “Queremos asumir un compromiso que podamos cumplir”, reafirmó.

“Hemos elaborado un plan sustentable que nos va a permitir crecer y cumplir con las obligaciones que la Argentina tiene con ustedes y con el resto de los acreedores. Estamos asumiendo un compromiso que podamos cumplir”, dijo Fernández, según su oficina de prensa.

Desafíos y predisposición

Por su parte, Georgieva, en un escueto comunicado, explicó: “Tuve una llamada muy constructiva con el presidente electo Alberto Fernández Conversamos sobre la economía argentina y la visión del Sr. Fernández sobre los principales desafíos del país de cara al futuro".

"He reiterado la disposición del Fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos”, concluyó.

Respecto del planteo de Georgieva en la entrevista de Bloomberg de que el próximo Gobierno va a tener que manejarse de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, Fernández habría sentado su punto de vista en la conversación:

"Entiendo la relevancia de la viabilidad fiscal, no me tiene que convencer de eso. Pero es mi deber anticiparle que en la situación en la que se encuentra la economía argentina es difícil propiciar un mayor ajuste. No podemos hacer más ajustes fiscales porque la situación es de una complejidad enorme, el nivel de ajustes en la era de Macri ha sido tremendo”, fueron sus palabras, según el comunicado.

"He reiterado la disposición del Fondo a colaborar con su gobierno y trabajar para allanar el camino hacia un crecimiento sostenible y reducir la pobreza. Acordamos seguir manteniendo un diálogo abierto para el beneficio de los argentinos” (Georgieva)

Sin embargo, le reiteró que la Argentina está “en un momento particularmente difícil” e insistió, se indica en el comunicado, que “estamos en condiciones de proponer un plan para resolver el problema de la Argentina y poder pagar la deuda con el FMI y el resto de los acreedores”.

Además, Fernández “celebró las coincidencias” en torno a la prioridad respecto a la “disminución de la pobreza y la eliminación del hambre”.

Qué dijo Georgieva

Si bien la oficina de la directora gerente del FMI sólo emitió un escueto comunicado, el comunicado de prensa del presidente electo citó una serie de declaraciones de la directora gerente, que el organismo no convalidó.