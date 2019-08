El FMI hace recuento de daños tras la devaluación y las medidas fiscales

Los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegaron el fin de semana a la Argentina empezarán hoy a las 11.30 a revisar el seguimiento del programa fiscal y el impacto que tendrán en las cuentas públicas las medidas del Gobierno tras la devaluación del 12 de agosto y los días posteriores.

Así lo informaron a El Cronista desde el Ministerio de Hacienda, tras la reunión que mantuvo el sábado el titular de esa cartera, Hernán Lacunza, con el director del Departamento para el Hemisferio Occidental del organismo, Alejandro Werner y del jefe de la misión Argentina, Roberto Cardarelli.

Aunque formalmente no se trata de la quinta revisión del acuerdo stand by previo al desembolso de u$s 5400 millones por parte del FMI, las autoridades de la institución financiera aprovecharán su estadía para controlar los números de julio y la menor recaudación esperada por la baja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en alimentos y el aumento del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, entre otras decisiones que tomó el Gobierno tras la abultada derrota en las elecciones PASO y la posterior turbulencia cambiaria y financiera. Oficialmente se sostiene que el impacto es casi nulo, ya que las medidas se compensarán con recaudación extra por la mayor inflación esperada.

El sábado, en el Palacio de Hacienda y casi al mismo tiempo en que una multitud de seguidores de Cambiemos se manifestaban a escasos metros, en la Plaza de Mayo, Lacunza les garantizó a los enviados del FMI que las recientes medidas del Gobierno no impactarán significativamente en las cuentas públicas ni se desviarán del 0,5% de déficit primario estimado para este año.

Tras la renuncia de Nicolás Dujovne, esa fue la primera reunión cara a cara entre Lacunza y los enviados del organismo, en la que también participaron el presidente del Banco Central (BCRA), Guido Sandleris; el secretario de Política Económica, Sebastián Katz; el vicepresidente del BCRA, Gustavo Cañonero; y el funcionario residente del FMI en Argentina, Trevor Alleyne.

Los técnicos del Fondo procuran escuchar al ministro que gestionará las consecuencias del nuevo salto cambiario y abrirán el abanico hacia la oposición ya que buscan, fundamentalmente, conocer el pensamiento económico de los principales asesores del candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, el más votado hace dos semanas.

El Gobierno confía que el FMI girará los u$s 5400 millones comprometidos en el acuerdo, con los que se podrán reforzar las reservas internacionales del BCRA y hacer frente a los próximos vencimientos de deuda con tenedores privados.

Los enviados del FMI, por su parte, también se encontrarán esta tarde con economistas del Frente de Todos, contaron fuentes del organismo.

Al momento no trascendió quiénes participarán por el espacio más votado hace dos semanas, pero se especulaba que podrían ir Cecilia Todesca y Matías Kulfas. En el equipo económico de Todos también revistan Guillermo Nielsen y Emmanuel Álvarez Agis.