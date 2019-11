El FMI dice estar "muy abierto" para negociar con Alberto Fernández

A casi veinte días de que asuma el nuevo gobierno argentino, la directora gerente del FMI (FMI), Kristalina Georgieva, confirmó que el organismo multilateral está "muy abierto" para iniciar negociaciones con el futuro presidente argentino.

En esta línea la funcionaria le sugirió al presidente electo Alberto Fernández "mantener las restricciones presupuestarias que existen".

En un reportaje difundido hoy por la agencia Bloomberg, Georgieva admitió el deterioro de la situación social en el país, aunque ratificó el rumbo de la estrategia del organismo en el país.

"Queremos ver que es lo que está pensando el nuevo Gobierno. Reconocemos que la pobreza creció en Argentina. Entonces, cualquier plan que pongan en marcha tiene que tener en cuenta el impacto en la población más vulnerable", indicó Georgieva.

Y anticipó algún curso de acción. "Esperamos ver más atención en protección social y ya estamos hablando con nuestros colegas del Banco Mundial y del BID para que apoyen esta clase de planes".

En momentos en que el tema de la deuda se instala cada vez con más fuerza en la agenda del próximo gobierno, las declaraciones de la titular del Fondo parecen marcar pautas de las futuras negociaciones.

Kristalina Georgieva, la elegida por Europa para reemplazar a Lagarde en el FMI Kristalina Georgieva, directora ejecutiva del Banco Mundial, ha sido elegida como la opción de Europa para liderar el Fondo Monetario Internacional después de una ronda de votación de 14 horas que dividió a las capitales de la Unión Europea. Así, se perfila para suceder a Christine Lagarde al frente del FMI tras las elecciones del próximo 4 de octubre.

Desde 2018 el país tiene vigente un programa de asistencia financiera por u$s 56.300 millones, de los cuales ya se desembolsaron u$s 44.000 y hay pendiente uin desembolso por u$s 5400.

Sobre este punto, Georgieva señaló que Alberto Fernández tendrá que "encontrar la forma de mantener las restricciones presupuestarias que existen. Para eso necesitan continuar trabajando y ver dónde el gasto público no está dando resultados valiosos para el país".

De cara al futuro, la funcionaria insistió en la fórmula clásica del organismo. "Tendrán que reducir la deuda a un nivel sostenible para que puedan regresar a los mercados", puntualizó, y dejó una puerta abierta al decir que "esperaría que estén bastante dispuestos a discutir con el FMI cómo pueden hacerlo".