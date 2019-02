El FMI comenzó sondeo con opositores en una reunión con Urtubey

El sondeo del Fondo Monetario Internacional con los posibles candidatos a presidente debutó ayer con un encuentro con el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. La reunión giró en torno a la posibilidad de lograr consenso político para acelerar las reformas planteadas desde el organismo. De hecho, el FMI ya había hecho sugerencias de modificaciones en el sistema previsional, laboral y tributario en sus revisiones a la economía Argentina.

En Casa de Salta, Urtubey expuso su plan en línea con esos reclamos y hasta sugirió cómo se podía generar un consenso político para avanzar con este tipo de reformas. A media cuadra del Obelisco, el salteño jugó de local durante 100 minutos cuando recibió al jefe de la misión del FMI para la Argentina, el italiano Roberto Cardarelli, y el representativo de la organización en el país, Trevor Alleyne.

De acuerdo a la visión de Urtubey, para lograr acuerdos para reformas estructurales sería relevante virar hacia un sistema semi-parlamentario, en el que el Congreso elija al jefe de Gabinete. De esta manera se evitaría que los tres sectores que se disputan el poder (Cambiemos, el kirchnerismo y el peronismo no K) traben estas iniciativas en el Congreso, dijeron.

Los enviados del FMI no hicieron preguntas, sólo tomaron nota, mientras el gobernador expuso junto con con su ministro de Economía, Emiliano Estrada, el jefe de Gabinete, Fernando Yarade, y los economistas Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos en carácter de asesores externos.

Entre los puntos que mencionaron desde el Gobierno salteño están el de la necesidad de converger al equilibrio fiscal (que de hecho es la meta principal que persiguen los funcionarios de Cambiemos para que se gatillen los desembolsos previstos en el esquema trimestral), y la de lograr estabilidad macroecnómica.

A su vez, Urtubey dijo que "hay que pagarle la deuda" a la organización para recuperar la "confianza" en el país. Allí afirmó que "Argentina necesita avanzar en reformas estructurales", con énfasis en el sistema impositivo. "Tenemos un nivel de informalidad muy grande", se quejó al hablar de una posible reforma laboral, en línea con lo que plantea el Fondo. Ante la prensa, Urtubey dijo que presentó su plan de jubilaciones que podria agregar un sistema de capitalización privado, con un piso de sistema de repartos público asegurado.

Cardarelli escuchó en silencio. Pero los enviados del Fondo mostraron cierta ansiedad. "Está bien el plan previsional para el mediano plazo pero, ¿no pensaron nada para el corto plazo?", habría preguntado Cardarelli, según el equipo de Urtubey.

El gobernador mostró coincidencia con el FMI en la importancia de limitar el financiamiento del Banco Central al Tesoro. Justamente, desde que se firmó el préstamo stand by, el FMI se lo reclama al Gobierno de Mauricio Macri. De hecho, según el programa, la Casa Rosada debe enviar a fines de marzo una reforma de la carta orgánica de la autoridad monetaria que incluya este aspecto. "Sabemos que van a enviarla pero no creemos que sea aprobada este año", habría dicho Cardarelli, según el equipo de Urtubey. El Gobierno también tiene en claro que esta reforma no contaría con el apoyo del peronismo para que sea aprobada en el Congreso.

El programa con el organismo sólo pide que se envíe el proyecto al Congreso. ¿Por qué? "Quieren mostrar avances en la institucionalidad", razonaron cerca de Urtubey. Este sería el primer paso. Para el segundo, que sería concretar estos cambios, el Fondo sabe que necesita de consenso político. En su última revisión de la economía, en más de una oportunidad, Cardarelli advierte que para avanzar en reformas clave, como en el sistema previsional, el Gobierno necesita construir un consenso social importante. A su vez, resalta lo importante que fue el consenso político para que se apruebe el Presupuesto 2019, y así, tenga viabilidad el programa del Fondo.

Desde el FMI se limitaron a informar que se habían reunido con Urtubey "como parte de una agenda amplia que incluye reuniones con funcionarios gubernamentales, el Banco Central, representantes del sector privado, la academia y la sociedad civil en el contexto de la misión actual".