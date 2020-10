El FMI avaló las medidas de Guzmán

El Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó este lunes un respaldo a las medidas del Ministerio de Economía para estabilizar al dólar.

La directora Gerente del organismo, Kristalina Georgieva, publicó en la red social Twitter: "Gran conversación hoy con Martín Guzmán sobre el camino de Argentina. Continuaremos apoyando a las autoridades mientras trabajan para aliviar las presiones cambiarias, anclar la estabilidad económica y sentar las bases para la recuperación".

Great talking with @Martin_M_Guzman today on #Argentina’s road ahead. We’ll continue to support the authorities as they work towards easing foreign exchange pressures, anchoring economic stability & laying the foundations for recovery.