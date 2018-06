El FMI aprobó el préstamo y envía los primeros u$s 15.000 millones El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó hoy el acuerdo Stand-By por u$s 50.000 millones a tres años y habilita el primer desembolso de u$s 15.000 millones. La mitad de ese monto se destinará al respaldo presupuestario.