El FMI admite retraso en el desembolso, pero asegura que la Argentina no está en segundo plano

Sin novedades concretas aún del desembolso, desde el Fondo Monetario Internacional admitieron hoy el retraso en el giro de los u$s 5400 millones y transmitieron que entienden que no hay urgencia en recibir este dinero. “El ministro Lacunza dijo que el desembolso no es una necesidad inmediata. Trataremos de hacer todo lo más rápido posible”, sostuvo el vocero principal del organismo, Gerry Rice, en una conferencia de prensa.

Con la Argentina como tema central, según las preguntas hechas por la prensa, Rice afirmó que “no es excepcional en los programas del FMI tener un retraso en los desembolsos”.

Sus declaraciones se dan cuando en Estados Unidos, tanto el presidente Mauricio Macri, como el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, mantuvieron reuniones para avanzar en destrabar este envío de fondos.

A su vez, luego de que el director gerente interino del Fondo Monetario, David Lipton, deslizó ayer que la recomposición de la relación con la Argentina quizá “tenga que esperar un tiempo”, Rice aseguró hoy que el país “no está en segundo plano”.

“Vi algunos informes de la prensa; es incorrecto decir que el FMI puso en segundo plano la relación con la Argentina, lo quiero aclarar”, defendió.

De hecho, para buscar mostrar que el FMI sigue comprometido en la relación con la Argentina, enumeró las reuniones de los últimos días, y subrayó que la encuentro de la ayer designada directora gerente, Kristalina Georgieva, con Lacunza “fue algo notable”.

“Se trató de su primer reunión bilateral con un gobierno, es algo que ha de destacarse. Georgieva dijo que espera con ansias trabajar con Argentina, que es un miembro importante del FMI”, agregó.

