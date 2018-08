El FMI adelanta u$s 29.000 millones y el Gobierno dice tener cubierto hasta 2020

En una jugada con la que busca calmar a los inversores, el Gobierno recurrió nuevamente al Fondo Monetario Internacional (FMI) para pedir que adelante los desembolsos del préstamo pactado por u$s 50.000 millones a tres años. De acuerdo a fuentes de Hacienda, los desembolsos previstos para 2020 y para 2021 estarán disponibles en 2019, si es que la Argentina lo requiere. Significa un total de u$s 29.000 millones en solo el próximo año.

Con esta cifra, desde el Gobierno confían que la confianza sobre el programa financiero quedará saldada. No obstante, distintos analistas reclaman la escasez de detalles en el anuncio que hoy por la mañana dio el presidente Mauricio Macri.

"Tenemos la visión compartida con el Fondo Monetario de reforzar el financiamiento para el año próximo", sostuvieron desde el entorno de Nicolás Dujovne.

Lo que aún no contaron es cómo quedará el programa acordado con el organismo internacional con la modificación de la posibilidad de adelantar el resto de los montos acordados en 2019. Es decir, qué condición pidieron desde el FMI para acceder al pedido oficial.

Consultada sobre ese aspecto, la fuente señaló que "hay que sentarse en la mesa a terminar de pulir, pero están muy conformes con la evolución de las cuentas fiscales". Lo acordado en el plan original incluye reducir el déficit primario a 2,7% del PBI en 2018 y a 1,3% en 2019.

Lo que queda por delante

Para adelante, lo que resta con el Fondo es acordar cuestiones que tienen que ver con el proceso burocrático. Lo que hay por ahora es la decisión política, detallaron desde el Gobierno.

Para llegar a este acuerdo con el organismo funcionarios de Hacienda mantuvieron diálogos con Roberto Cardarelli, líder de la misión para la Argentina del FMI; Alejandro Werner, director del Departamento Occidental; pero también hubo diálogo con la directora gerente, Christine Lagarde y con su número dos, David Lipton.

No obstante, el Directorio Ejecutivo debe aprobar este pedido de la Argentina, de adelantar los fondos a 2019. Además de los diálogos con los directores del FMI, el propio Macri buscó respaldo en los principales accionistas del organismo, tal como mencionó El Cronista en su edición de hoy.

Con el adelanto de los desembolsos por u$s 29.000 millones en 2019, y sumados a los u$s 21.000 millones que ingresarán en 2018, en dos años la Argentina accedió al stand-by por u$s 50.000 millones, un monto sin precedentes en la historia del FMI (en relación a la cuota de cada uno de los países).

"Con el acuerdo con el FMI por u$s 29.000 millones se cierran las necesidades de 2019", aseguraron desde Hacienda. "Aún en el supuesto absurdo de renovación nula, así ocurriría", agregaron.