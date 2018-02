El Ejecutivo presentará una queja formal contra Zaffaroni en la CIDH

El Gobierno presentará la próxima semana una queja formal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el integrante de ese cuerpo Eugenio Zaffaroni, luego de los dichos del ex juez de la Corte Suprema sobre la salida anticipada del presidente Mauricio Macri.

Tal como adelantó este diario anteayer, el Ministerio de Justicia que encabeza Germán Garavano realizará la presentación el próximo viernes 23, cuando está prevista una reunión del organismo internacional. La avanzada oficial se diagramó luego de que Zaffaroni declarara en C5N: "Si se van antes (por el gobierno de Cambiemos) vamos a tener menos deuda, vamos a poder resolver el problema. Es un deseo, puede ser que se vayan en 2019, total hay un año de diferencia, pero esto nos está llevando a una catástrofe social".

Fuentes de la cartera señalaron a NA que la queja se basará en esos dichos del ex juez del Máximo Tribunal, con los que el Gobierno entiende que "está incumpliendo con uno de los artículos que dice que un juez de la Corte Interamericana tiene que ser imparcial". Si bien un juicio político requeriría de una mayoría casi imposible de alcanzar, la Casa Rosada busca que Zaffaroni se abstenga de intervenir en una Opinión Consultiva que meses atrás llegó al tribunal sobre el "impeachment" a presidentes latinoamericanos, tales como el que derivó en la destitución de Dilma Rousseff como presidenta de Brasil. Por otra parte, en el Gobierno aventuran que si se suman las denuncias en su contra, su imagen se puede desgastar y su poder podría limitarse.

Garavano, anteayer, salió al cruce de los dichos de Zaffaroni, al considerar que tienen "una finalidad político-partidaria", al tiempo que le pidió al ex juez de la Corte que "deje su cargo" en el tribunal regional y se dedique a "militar en el espacio en que considere". "Es inteligente y no necesita hacer estos juegos que no ponen en riesgo la democracia", le achacó.