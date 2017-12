El Ejecutivo identificó al menos unos 17.000 puestos "superfluos"

Cada uno de los ministros, junto a los jefes de Recursos Humanos de cada cartera, están revisando la "radiografía" que les envió el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, en base al trabajo del titular de Modernización, Andrés Ibarra. Por estos días, luego de que la Casa Rosada confirmara su pretensión de eliminar un 20% los cargos "políticos" que el propio macrismo nombró, unos 600 puestos de trabajo, circulan diferentes listados con los números de empleados estatales que cada dependencia debería reducir.

Si bien varían dependiendo las fuentes consultadas, desde el Gobierno confirmaron que están en la lupa unos 17.000 puestos, a los que califican de "superfluos"; es decir, que no tendrían tareas asignadas o, al contrario, una superposición de funciones.

¿Esto significa que Cambiemos echará a casi 20.000 personas durante el verano? ¿Y poco después de desatarse el escándalo por el nombramiento de la hermana del ministro de Trabajo Jorge Triaca en el Banco Nación? En principio, no. Primero porque la "decisión política", tal como la calificaron, de los despidos dependerá de cada ministerio. En segundo lugar, tal es la promesa oficial, no todos serían cesanteados en la "adecuación", tal como se lo llama: se abrirá un proceso de jubilaciones a los que cuenten con la edad necesaria pero que no lo hayan hecho aún y, además, se ofrecerán "programas de movilidad", para que puedan continuar trabajando en otras áreas. Afuera de toda oportunidad quedarían los que no puedan justificar sus "inasistencias reiteradas", luego de que Modernización instalara en siete ministerios controles biométricos para medir el presentismo.

Según el Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial, sobre la base de registros administrativos de los sistemas de la seguridad social (AFIP), en 2015 había 742.113 empleados públicos dependientes de Nación. En 2016, 740.677.

El sitio El Destape publicó ayer un listado con 4.536 trabajadores que quedarían afuera de la llamada "adecuación". Uno similar también había revelado Infocielo. Al ser consultados por este diario por otro supuesto documento adjudicado a Modernización, con cifras parecidas pero incluyendo a organismos descentralizados, fuentes gubernamentales evitaron confirmarlo pero tampoco lo desmintieron.

Según ese "paper", por citar algunos, en el ministerio de Desarrollo Social proyectan eliminar 912 puestos; en Salud 880; en Cultura, 566; en Energía, 471; en Ambiente 124; en Seguridad, 109; en Hacienda, 502; en Defensa (91); en Turismo Turismo (80); y en el propio Modernización (131). También en el Senasa (364); el Indec (204); en el Enacom (707); en Fabricaciones Militares (538); en la Oficina Anticorrupción (9); en el Instituto Geográfico Nacional (28); el Incaa (168), la Comisión Nacional de Energía Atómica (42); y el Enargas (33). En total: 19.119.