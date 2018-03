El DNU que recorta los fondos de la coparticipación a las provincias, en manos de Massa

Sergio Massa tiene en sus manos la suerte de dos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri apenas asumió; y podría provocarle al Presidente su primer tropezón en la comisión bicameral que analiza esas decisiones y, más duro aun, en el recinto de la Cámara de Diputados. Se trata del decreto con el que el jefe de Estado derogó la devolución del 15% de los fondos coparticipables a las provincias y del que creo el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). Según quedó definido días atrás, los dos serán evaluados en comisión mañana, en la previa de su llegada al recinto.

La primera batalla será en la comisión bicameral de Trámite Legislativo, adonde el oficialismo no tuvo opción la semana pasada y debió postergar el tratamiento de los dos DNU a pedido del diputado del Frente Renovador Raúl Pérez. Con la comisión dominada por los legisladores del PJ-Frente para la Victoria (PJ-FpV), si el legislador massista decide no acompañar al oficialismo, el macrismo está perdido. El mismo poder tiene el senador del Peronismo Federal, Adolfo Rodríguez Saá.

Por el PJ-FpV integran el cuerpo los senadores Graciela De la Rosa, Juan Pais, Juan Irrazábal, Juan Manuel Abal Medina y Anabel Fernández Sagasti y los diputados Marcos Cleri, Diana Conti y Juliana Di Tullio. Ellos buscan insistentemente que Pérez o Rodríguez Saá se sumen a sus dictámenes, lo que podrían conseguir finalmente con los dos DNU de la polémica. En frente, los legisladores de Cambiemos intentan no perder el acompañamiento del massista y del puntano. Ellos son, por la UCR, los senadores Ángel Rozas y Luis Naidenoff y los diputados Mario Negri y Luis Petri. Y por el PRO, los diputados Nicolás Massot y Pablo Tonelli.

Las discusiones internas en el Frente Renovador terminarán de resolverse hoy, aunque ya trascendió que Massa se inclina por respaldar el reclamo de las provincias por el 15% de los fondos coparticipables. Esto podría hacer trastabillar al DNU 73/16 en la comisión bicameral y tal vez en el recinto de la Cámara baja. Ese decreto deroga otro, el 2.635, con el que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso el cese de la detracción del 15% de la masa de recursos coparticipables para todas las provincias, en respuesta a un fallo de la Corte Suprema que ordenaba la devolución de esos recursos a San Luis, Santa Fe y Córdoba pero también hizo extensible esa resolución judicial al resto de los distritos.

Pero además, Massa estaría en contra del decreto 267/15, con el que Macri creó el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo que absorbió las funciones de la Afsca y la Aftic y allanó el camino para la intervención de ambos organismos. Para el diputado, esa medida beneficia desmesuradamente al Grupo Clarín.

Si finalmente el Frente Renovador y el Peronismo Federal sostienen su postura en favor de las provincias y en contra del DNU 73/16 tanto en la comisión como en los recintos de ambas Cámaras, ese texto podría terminar siendo volteado por el Congreso. Ese resultado, sin embargo, se anticipa trabajoso, dado que la oposición necesita conseguir una mayoría en contra del DNU tanto en Diputados como en Senadores para poder rechazar la decisión del Presidente.

En cambio, si el macrismo consigue que una sola de las dos Cámaras lo apruebe, el decreto quedará vigente.