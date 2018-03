El Congreso podría esta semana analizar los decretos de Macri

La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo está en condiciones de comenzar a debatir, desde esta semana, tres decretos de Necesidad y Urgencia firmados por el presidente Mauricio Macri durante las últimas semanas de diciembre, entre los que figuran una modificación a la Ley de Presupuesto 2016, la transferencia de las escuchas judiciales a la Corte Suprema y la suspensión de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.

Sin embargo, aún no fue realizada ninguna convocatoria ya que la Comisión permanece acéfala debido a que oficialismo y oposición no lograron llegar a un acuerdo durante la última reunión de ese cuerpo, el martes 22 de diciembre, en la cual debían definirse sus autoridades. El radicalismo proponía al senador formoseño Luis Naidenoff por dos años en tanto que el Frente para la Victoria, si bien estaba de acuerdo en designar a Naidenoff, pretendía que estuviera sólo un año al frente de la Comisión, mientras que durante el segundo año, hasta la renovación parlamentaria, le correspondería al camporista santafesino Marcos Cleri. Como la comisión está integrada por ocho kirchneristas y ocho radicales, peronistas disidentes y legisladores de Cambiemos, que apoyan al oficialismo, la situación se empantanó y la discusión no pudo salvarse. Incluso, tras una larga discusión, el Frente para la Victoria decidió firmar ese martes un dictamen en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia que modifica la Ley de Ministerios, pese a que horas antes algunos senadores kirchneristas habían deslizado la intención de otorgarle su visto bueno al documento en virtud de que es habitual que un gobierno reciente cambie algunos aspectos de esa norma.