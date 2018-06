El Congreso paraguayo cuestionó el acuerdo con Macri por Yacyretá

Las principales fuerzas opositoras de Paraguay, el Partido Liberal (PLRA) y el Frente Guasú, rechazaron ayer la aprobación de las Notas Reversales sobre la hidroeléctrica de Yacyretá, compartida con Argentina, una de ellas basada en el acuerdo firmado por los presidentes de ambos países en 2017.

Esa interna en el país vecino amenaza con poner en riesgo los proyectos en la central hidroeléctrica ubicada sobre el Río Paraná, a la altura de la localidad de Ituzaingó, Corrientes. El más reciente es la colocación de tres turbinas por 276 MW de potencia en el brazo Aña Cuá, que conllevará una inversión cercana a los u$s 600 millones. Sin embargo, fuentes del lado argentino desmintieron trabas y confían en que después de la asunción del nuevo presidente, Mario Abdo Benítez, en lugar de Horacio Cartés en agosto, se continuará normalmente con el proceso.

La Nota Reversal se trató en la Cámara de Senadores, que pretendía introducir dos cambios en el Tratado de Yacyretá, que data de 1973, con los que se establecería la cogestión igualitaria de la Entidad Binacional de Yacyretá (EBY) y se reconocería una deuda de la EBY con el Tesoro argentino superior a u$s 4000 millones de dólares.

El líder del PLRA, Efraín Alegre, denunció que el acta de entendimiento los jefes de Estado de ambos países resulta "lesiva a los intereses de la nación paraguaya". La oposición paraguaya denuncia que los cambios en el Tratado resultan perjudiciales para el país, ya que, a su juicio, representan una cesión de la soberanía a los argentinos. "Se trata de un acuerdo donde se reconoce una deuda que no tenemos y donde se ceden derechos legítimos que nos corresponden por el Tratado", puntualizó el líder opositor. Por su parte, el senador liberal Miguel Saguier calificó como "una barbaridad" la permisividad paraguaya a la hora de defender sus intereses. "En 40 años, Argentina se ha llevado el 94% de todo lo producido. A Paraguay le correspondía pagar por el 6% y nos quieren hacer pagar el 50%, como si hubiéramos utilizado la mitad", apuntó.

Argentina consume el 85% de la electricidad que produce Yacyretá. El 4 de mayo del año pasado, Macri y Cartes, que se conocían de su época como presidentes de los clubes Boca Juniors y Libertad, respectivamente, se perdonaron deudas cruzadas. Argentina condonó u$s 9900 millones en concepto de intereses, casi la mitad de los u$s 17.259 millones que reclama como deuda a la EBY. Así, cobrará unos u$s 4000 millones en plazo de repago a 20 años, tras 10 años de gracia. Paraguay, en tanto, recibirá en el mismo plazo unos u$s 1000 millones.

Saguier también se refirió a las indemnizaciones que le corresponden a Paraguay por las inundaciones en territorio paraguayo causadas por la construcción de la represa. "Nos deben cerca de u$s 1000 millones", dijo el senador. No obstante, ese es uno de los puntos recogidos por una de las notas reversales, en la que se reconoce el 80 % del territorio inundado en Paraguay, con una compensación de u$s 940 millones al Tesoro paraguayo. La formación Frente Guasú, que lleva al ex presidente y ahora senador Fernando Lugo (2008-2012) agregó que esas modificaciones implicarán "la entrega de la soberanía nacional" y la "pérdida de millones de dólares".

La represa de Yacyretá ("tierra de la luna", en lengua guaraní), establecida en 1973, es la más importante de Argentina y la segunda mayor hidroeléctrica de Paraguay, por detrás de Itaipú, que el país vecino comparte con Brasil.