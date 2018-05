El Congreso cuenta votos para hacer ley el proyecto que limita la suba de tarifas

Con asistencia casi perfecta, el bloque Justicialista que preside Miguel Pichetto se reunió ayer pasado el mediodía en el Senado para ajustar la postura frente al proyecto para poner un tope a los aumentos de los servicios públicos. Fueron apenas dos horas las que necesitó la bancada para ratificar por decisión mayoritaria, según informó luego, su respaldo a la media sanción de Diputados y confirmar así que la oposición está en condiciones de reunir los votos necesarios para convertir en ley la iniciativa.

Según los cálculos previos, habrá al menos 38 votos favorables al proyecto. Es decir, uno más que el quórum. De esos apoyos seguros, 22 corresponden al bloque Justicialista. Sólo dos de sus 24 senadores no están decididos a apoyar la ley: el salteño Rodolfo Urtubey, que anticipó ayer en declaraciones a radio Mitre que no votará a favor, y el ex presidente Carlos Menem, de asistencia errática a las sesiones.

A los 22 votos de Pichetto se sumarán los 9 del Frente para la Victoria-PJ, dos de Santiago del Estero, dos del peronismo puntano de Adolfo Rodríguez Saá, el del porteño Fernando Pino Solanas y el de la rionegrina Magdalena Odarda.

De la reunión del bloque de Pichetto participó incluso el santiagueño Gerardo Montenegro, a quien el rionegrino busca sumar a la bancada. Aunque aún no es miembro oficial, Montenegro estuvo allí para dar su apoyo al proyecto opositor. Los únicos ausentes a la reunión fueron el sanjuanino Rubén Uñac, el fueguino Julio Catalán Magni, el chaqueño Eduardo Aguilar y el santafesino Omar Perotti. Todos tenían previsto llegar a la Ciudad de Buenos Aires entre anoche y esta mañana para participar de la sesión.

El ruido interno surgió de las declaraciones radiales de Urtubey. Para el salteño, el costo fiscal del proyecto es astronómico. En ese punto, sin embargo, hay fuertes diferencias. Para los opositores que diseñaron la iniciativa (el peronismo que responde a los gobernadores y el Frente Renovador), el costo de implementar la ley sería de $ 26.250 millones en 2018. Según el oficialismo, la misma ley para el mismo año equivaldría a gastar $ 66.800 millones.

Urtubey habló además de las serias deficiencias que tiene el proyecto y por eso le achacó inviabilidad fiscal y política. Nosotros vamos a sostener la postura del gobernador de seguir explorando la posibilidad de un proyecto alternativo y que permita traer un alivio a los millones de usuarios que están padeciendo las consecuencias de esta actualización tantos años postergada, sostuvo. Llamativamente, en la Cámara de Diputados, fue el también salteño Pablo Kosiner, quien responde al gobernador Juan Manuel Urtubey, quien impulsó y trabajó en la letra chica de la iniciativa.

En contra votarán los 25 senadores de Cambiemos y cuatro del Peronismo Federal (que ayer se reunieron con el presidente Mauricio Macri); mientras que dos misioneros anunciaron que se abstendrán y una santiagueña, Blanca Porcel, juega al misterio sobre cuál será su decisión.

El proyecto propone retrotraer la situación tarifaria a noviembre de 2017, declarar la emergencia en la materia hasta el 31 de diciembre de 2019, y permitir un solo aumento anual, atado al coeficiente de variación salarial en el caso de los usuarios residenciales y de la garrafa de gas, y al Indice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) para las Pymes y cooperativas.

Ese límite alcanzará a los servicios de energía eléctrica, gas y agua. Originalmente incluidos, el transporte de ómnibus y los peajes fueron eliminados de la propuesta. Además, también quedaron afuera los usuarios de mayor consumo. Y fue eliminado el descuento que preveía la propuesta original del 50% en el IVA de las facturas, un punto muy cuestionado por los gobernadores debido a su impacto fiscal y que paradójicamente se terminó convirtiendo en la propuesta alternativa que presentó la Casa Rosada, por sugerencia de Juan Manuel Urtubey y Juan Schiaretti.

De todas formas, a los senadores les quedó pendiente una batalla antes de la sesión, convocada para las 14. Por eso, los presidentes de los bloques se reunirán unas horas antes del comienzo del debate para acordar en qué orden se tratarán los temas previstos. Cambiemos quiere que tarifas sea el último punto del temario. El peronismo ya avisó que eso no será posible.