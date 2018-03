El CARI, primer ‘think tank’ de habla hispana

El Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) resultó nuevamente el primer think-tank en idioma español, de acuerdo al índice anual de la Universidad de Pensilvania que se difundió ayer en eventos similares en la sede de la ONU y el Banco Mundial.

En la Argentina, el índice se dio a conocer durante la primera emisión on line del CARI WebTV conducido por Roman Lejtman y la participación de Félix Peña. El programa, "La importancia de la diplomacia pública y la contribución de los think-tanks", contó con la participación de los principales centros de pensamiento de la Argentina. En la novena edición del ‘Global Go to Think-Tank Index’, los ‘tanques de ideas’ argentinos tuvieron una destacada participación. El CARI quedó otra vez como el primer think-tank en español, en la categoría que analiza la totalidad de las organizaciones a nivel mundial incluido los Estados Unidos, al quedar en el puesto 36º (dos mejor que el año anterior).