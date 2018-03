El Bloque Justicialista empuja para que haya internas partidarias

El Bloque Justicialista, que tiene entre sus referentes al salteño Juan Manuel Urtubey, al riojano Luis Beder Herrera y el bonaerense Diego Bossio, podría postular a un gobernador para que compita contra el sanjuanino José Luis Gioja, en caso de que no haya acuerdo en una lista de unidad que incluya a los peronistas que se alejaron del PJ.

Fuentes del BJ integrado por dirigentes que rompieron con el Frente para la Victoria (FPV) en Diputados, indicaron que "es una condición innegociable" que la futura conducción del Partido Justicialista incluya a dirigentes que se alejaron del partido, enfrentados con el kirchnerismo. En cambio el kirchnerista y actual diputado por el Parlasur Agustín Rossi aseguró que "hay muchísima voluntad de construir una sola lista" para definir la conducción del Partido Justicialista y advirtió que "sería un error colocar al justicialismo en un proceso de elección interna".

En declaraciones, el ex funcionario kirchnerista no desestimó la posibilidad de que el ex gobernador sanjuanino y actual diputado nacional José Luis Gioja sea designado al frente del partido, aunque consideró que "no hay que dramatizar en demasía" quien debe presidir el PJ. En ese clima se realizará mañana el Congreso Nacional del PJ para ultimar los detalles formales de la renovación de autoridades.

Luego de la reunión del Consejo Nacional del pasado 3 de febrero, el Congreso pejotista, que preside el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, convocó al estadio Obras a sus más de 900 integrantes para conformar la Junta Electoral que estará a cargo de la realización de las elecciones del 8 de mayo.