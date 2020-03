El Banco Mundial le entregará u$s 300 millones al Gobierno para asistir a los más vulnerables

El presidente Alberto Fernández mantuvo esta mañana, desde la Quinta de Olivos, una videoconferencia con el vicepresidente del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, quien le comunicó la aprobación de un apoyo presupuestario para la Argentina por u$s 300 millones, que se hará en dos desembolsos y se destinará a fortalecer el sistema de protección social y minimizar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerables.

En total, el Banco Mundial hará dos desembolsos: uno en 2020 por u$s 165 millones, y otro en 2021 por u$s 135 millones. El préstamo se suma a dos operaciones vigentes con el organismo por un total de u$s 1350 millones para ampliar la cobertura de la AUH.

La ayuda financiera fue aprobada por el organismo multilateral en "tiempo récord" para colaborar en la agilización del sistema de compras ante la emergencia por el coronavirus en la Argentina. Se trata de la primera parte de una serie de créditos que el Banco Mundial otorgará al país.

De acuerdo a un comunicado difundido, el dinero se utilizará para reforzar el Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) y para garantizar la inclusión de 350.000 niños que aún no son alcanzados por la política de Asignación Universal por Hijo (AUH).

El vicepresidente del Banco Mundial también le confirmó al mandatario nacional que acompañará la introducción de mejoras en los procesos de la Anses, "para asegurar la continuidad de la cobertura en situaciones en que los progenitores de los beneficiarios sufran la pérdida de un empleo formal".

“Estamos dispuestos a trabajar y satisfechos por la mirada cercana y parecida a la nuestra sobre lo que pasa en el mundo”, dijo el Presidente, al tiempo que celebró que "el mundo financiero tiene una cuota de humanidad".

"Agradecemos el apoyo del Banco Mundial en uno de los temas de la agenda de prioridades estratégicas del gobierno nacional, que es acompañar a los que menos tienen. Este proyecto avanza en ese rumbo”, dijo Gustavo Beliz, Secretario de Planeamiento Estratégico de Argentina.

Los programas

El Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes es un programa que incorpora al cobro de asignaciones familiares a niños cuyas familias aún no las perciben, con el objetivo de ampliar y mejorar la cobertura social en todo el territorio.

La política de AUH es apoyada por el Banco Mundial desde su creación en 2009. Más de 4 millones de niños reciben el beneficio en la actualidad, y cerca de 9 millones están cubiertos por el conjunto de las asignaciones familiares.

La participación en el programa fomenta la escolarización y los controles médicos de los beneficiarios.

El financiamiento adicional al Proyecto de Protección de Niños y Jóvenes es de margen variable, reembolsable en 32 años y tiene un período de gracia de siete años.

La opinión del Banco Mundial

“Argentina se encuentra en plena lucha contra la Covid 19, lo cual genera nuevas demandas de inversión pública. Ante esta difícil situación sanitaria y financiera, el Banco Mundial apoya inversiones para proteger a los más vulnerables”, afirmó Jordan Schwartz, Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay.

“Este financiamiento apunta a que el sistema de protección social sea más inclusivo y efectivo, y evitar que las familias caigan en la pobreza, o atenderlas una vez que esto haya sucedido", añadió Schwartz.