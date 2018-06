El Banco Mundial dio un préstamo de u$s 300 millones a Córdoba para obras viales

La Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo Banco Mundial, otorgó un préstamo de u$s 300 millones a la provincia de Córdoba que será destinado a obras viales de la capital provincial.

En concreto, el préstamo de la CFI se aplicará a la construcción de 17 kilómetros del Anillo de Circunvalación y y la transformación de La Costanera-Puente Letizia en una entrada acelerada desde la circunvalación al centro de la ciudad.

"Este financiamiento es parte del compromiso estratégico que la CFI ha desarrollado con la provincia de Córdoba en el sector del transporte, enfocado en la construcción y mejora de la infraestructura vial. La CFI está apoyando el programa de inversiones viales de la Provincia para el período 2016-2019 por un total de u$s 2.300 millones a través de un paquete de financiamiento y servicios de asesorías", indicó un comunicado del organismo multilateral.

El crédito fue dividido en dos tramos. El primero de u$s 150 millones fuer otorgado en junio de 2017. El segundo tramo consiste en un préstamo de u$s 50 millones de la CFI y por u$s 100 millones, de un consorcio de bancos privados conformado por HSBC (u$s 40 millones), BBVA (u$s 35 millones) y Santander (u$s 25 millones).

El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, destacó que se trata de un crédito "muy conveniente para la provincia Córdoba", a nueve años promedio y con la tasa de interés de alrededor de 6,50%.

David Tinel, Gerente Regional de la CFI para el Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay), dijo que "más allá del financiamiento, vemos nuestra relación con la provincia de Córdoba como una asociación estratégica de largo plazo. Somos socios financieros, pero también socios técnicos. Estamos trabajando junto a los equipos de la provincia en los sectores del transporte, el agua y el alumbrado público para definir conjuntamente políticas de inversiones y de mejoras que pueden beneficiar a todos los cordobeses".

"Desde que comenzamos nuestra relación a principios de 2017, CFI ha sido un socio importante para mejorar la infraestructura de transporte no solo para nuestros ciudadanos sino también para nuestra economía", enfatizó por su parte, el gobernador Schiaretti.