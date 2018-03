El Banco Mundial aprobará créditos por u$s 2000 millones en el próximo año

El Banco Mundial tiene en carpeta la aprobación de nuevos créditos para la Argentina por unos u$s 2000 millones que tendrían luz verde en el board del organismo entre junio de este año y el mismo mes de 2017.

Parte de estos fondos serán para financiar una mayor cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH); también a un programa para facilitar el crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y para un proyecto que prevé el impulso a las energías renovables, informó el director del BM para la Argentina, Paraguay y Uruguay, Jesko Hentschel, en un encuentro organizado con la prensa.

Además, la entidad está trabajando con el gobierno de Mauricio Macri en proyectos orientados a mejorar la situación de pobreza urbana, los problemas de vivienda, inundaciones y modernización del Estado, que también podrían estar incluidos en la lista de iniciativas a ser aprobadas por el directorio del banco en el próximo año. Según explicaron Hentschel y otros directivos del organismo que participaron de la conferencia, hubo importantes avances con el gobierno argentino durante la Asamblea de Primavera del FMI y el BM que se realizó semanas atrás en Washington, contexto en el cual mantuvieron encuentros con el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay y parte de su equipo.

Los u$s 2000 millones que se aprobarán en el próximo año forman parte de los u$s 4500 millones acordados en 2014 en el marco de la estrategia país plurianual (CAS, según sus siglas en inglés). De ese monto global, entre diciembre de ese año y julio de 2016 habrán sido aprobados proyectos por u$s 1500 millones, por lo que restarían u$s 1000 millones adicionales hasta fin de 2018. Eventualmente, el monto podría ampliarse, indicó el director regional del banco.

De los tres proyectos definidos para enviar al board, el principal es el que busca financiar la ampliación del alcance de la AUH. El líder del Programa de Protección Social, Salud, Educación, Género y Pobreza del organismo, Rafael Rofman, explicó que en esta etapa se focalizarán en empadronar a 1,5 millones de chicos sobre los que la ANSeS no posee información completa acerca de los padres y por lo cual no gozan de ese beneficio. Este programa demandará un desembolso de u$s 600 millones.

A su vez, la iniciativa que busca impulsar el crédito a las pymes apunta a que, a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y las entidades privadas, las pequeñas y medianas empresas tengan un mayor y mejor acceso al financiamiento. El plan piloto contempla un giro de u$s 50 millones, pero la idea es ampliarlo.

Por último, el programa que atañe al medio ambiente busca contribuir al impulso que desde el Gobierno se le quiere dar a las energías renovables. Con unos u$s 100 millones iniciales, el BM funcionaría de garante del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de las Energías Renovables (Foder), por lo que "si Cammesa y el Gobierno no pagasen a las empresas privadas que proporcionarán la energía, ahí funcionaría la garantía del organismo", explicó Hentschel.

La cartera que tiene vigente hoy el organismo con la Argentina asciende a u$s 5884 millones por 23 programas, de los cuales el 40% resta por desembolsar. El ritmo de giro de los fondos es de entre u$s 600 y u$s 700 millones por año y el objetivo es agilizarlo, aunque depende del tipo de programas que financian.

El director regional del banco estuvo acompañado por Rofman, Julián Lampietti y Zafer Mustafaoglu, otros dos líderes de programas del organismo. Todos coincidieron en que la Argentina atraviesa una etapa de transición y que los principales desafíos de Macri son controlar la situación fiscal y la inflación.