El BCRA recibió un crédito de los bancos y las reservas cerraron en u$s 30.000 millones

Finalmente, el Banco Central oficializó el viernes la operación de crédito con siete bancos privados de capital extranjero que le permitió sumar u$s 5000 millones a las reservas, que terminaron en u$s 30.071 millones.

Así lo oficializó hacia el fin de semana la entidad que preside Federico Sturzenegger. A cambio, la autoridad monetaria entregó como garantía bonos Bonar 2022, Bonar 2025 y Bonar 2027, que recibió del Tesoro a cambio de letras intransferibles que obtenía al girar recursos para el pago de deuda externa durante la administración kirchnerista.

Como informó este diario el jueves 21 de enero, el crédito puente, que inicialmente se iba a estirar hasta los u$s 10.000 millones, cerró en la mitad, con una tasa efectiva del 6,7% (Libor a tres meses más 6,15%). El crédito será a un año de plazo.

Las entidades que pusieron dinero fueron HSBC, UBS, Santander, BBVA, Deutsche, JP Morgan y Citigroup. Goldman Sachs y Credit Suisse iban a ser de la partida, pero declinaron cuando el BCRA decidió tomar menos dinero y negociar menos tasa.

El BCRA no informó oficialmente cuáles son los bancos acreedores. Los fondos buitre amenazan con tomar acciones legales contra las entidades financieras que ayuden a la Argentina a conseguir financiamiento.

El macrismo pensó esta operación desde antes del ballottage, como un recurso de corto plazo hasta conseguir deuda de organismos multilaterales y poder volver a efectuar colocaciones voluntarias en el mercado.