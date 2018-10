El 47% considera que para hacer política es necesario ser corrupto

La mitad más uno de los consultados en un informe realizado por la Universidad de Belgrano, cree que para hacer política en Argentina no hay que aceptar actos de corrupción. El estudio indaga también sobre si Cristina Fernández debería ir presa y acerca del conocimiento de los consultados del funcionamiento delas instituciones.

Ante la pregunta ¿cree que en Argentina para hacer política hay que aceptar actos de corrupción?, el 51% sostiene que "No", cifra que supera al 47% que sí piensa que las coimas son parte inherente de la política, mientras que el restante 2% prefiere no expresarse. El dato sorprende, en medio del descrédito de buena parte de la población sobre la confianza en los funcionarios nacionales.

Por otro lado, cuando se consulta sobre si Cristina estaba al tanto de los actos de corrupción vinculados con sus funcionarios, el 38% sostiene que "No" y un 44% sí piensa que tenía conocimiento. Respecto a la ex presidenta, además, el 52% no cree que vaya a terminar presa y el 46% opina que sí irá a prisión por alguna de las causas en las que está procesada.

Además, la mayoría de los consultados, el 61%, cree que no es justificable el nivel económico que tenían empleados de Cristina Fernández o el ex vicepresidenteAmado Boudou, por ejemplo. El 38%, en cambio, sí lo ve posible.

La información surge del sondeo realizado en septiembre por el Centro de Opinión Pública (Copub) de la Universidad de Belgrano, sobre una muestra de 620 casos. "Con respecto a los temas de corrupción, hay escepticismo sobre el final de las numerosas causas abiertas que involucran a importantes funcionarios políticos y empresarios", explicó Orlando DAdamo, director del Copub, sobre los resultados del sondeo.

También se indaga sobre el conocimiento de la sociedad acerca del funcionamiento de las instituciones. Las respuestas más curiosas, y que desnudan una gran desinformación tuvieron que ver con las preguntas sobre de qué manera están compuestos los tres poderes del Estado y cómo es el reparto de funciones de estos, por ejemplo.

El 74% contestó mal acerca de la división de poderes en la Argentina. Apenas el 25% contestó que se trataba de tareas repartidas entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

Por su parte, el 75% creyó que había más senadores que diputados en el Congreso, cuando es a la inversa: 257 legisladores nacionales representan a la Cámara baja y 72 a la Cámara alta.

La mayoría de los consultados desconocieron también la cantidad de provincias que componen la Argentina. El 62% brindó respuestas incorrectas y apenas el 28% lo hizo de manera correcta. Las provincias, claro está, son 23, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En vísperas de un año electoral, también se pregunta si las campañas en los medios ayudan a decidir el voto a quien sufraga. El 51% dice que "No", pero el 47% sostiene que "Sí". Además, el 65% recuerda alguna campaña electoral que haya visto en TV, contra el 34% que dice que "No".