Efecto Twitter: cuántos seguidores sumaron Alberto y su posible gabinete

Las redes sociales son despiadadas. No sólo por sus comentarios irónicos o, muchas veces, fuera de lugar. También porque magnifican tanto victorias como caídas en desgracia. La cantidad de seguidores (followers en el mundo 2.0) suelen anticipar los cambios de mando del poder.

Pasó en 2015, cuando se dispararon los clicks para leer a quien sería Jefe de Gabinete Macos Peña (@marquitospena) o, en menor medida los no tan mediáticos, como el secretario general de la Presidencia Fernado de Andres (@deAndreis). Las métricas muestran que, antes aún de los resultados de las elecciones PASO del 11 de agosto, los eventuales funcionarios albertistas comenzaron a ser leídos por más gente en Twitter.

Un fenómeno que comienza por el propio presidenciable. Cristina Fernández de Kirchner (@CFKArgentina) no sólo le dio votos, también le aportó parte de sus 5,5 millones de followers a Alberto Fernández (@alferdez). Con su cuenta creada en 2010, el ex jefe de Gabinete venía con el correr de los años con un crecimiento sostenido de seguidores, como asiduo tuitero, que escaló abruptamente el 18 de mayo, cuando la ex mandataria anunció (por Twitter) que él encabezaría la boleta.

Según las estadísticas de la web SocialBlade.com, desde 2018 a aquel Día D, el ahora candidato del Frente de Todos pasó de 30.000 a 55.000 followers: el pico continuó durante la campaña hasta sus 660 mil actuales.

Sin anuncios de gabinete aún, la danza de nombres no se detiene. Un dirigente (y también tuitero) que se vislumbra con un futuro importante en el eventual esquema de poder ministerial es Santiago Cafiero (@SantiCafiero). Unos 19.000 de sus casi 26.000 actuales sumó el nieto del histórico Antonio Cafiero y alter ego de campaña de AF desde mayo.

El 12 de agosto no sólo escaló el dólar. También comenzó a cotizarse la cuenta @NielsenEcon del economista Guillermo Nielsen, uno de los asesores en la materia de Alberto Fernández. La suba continuó ese mes, en especial cuando el ex secretario de Finanzas lavagnista volvió al ministerio de Hacienda a ver a Hernán Lacunza.

Otros economistas albertistas no vivieron el fenómeno de followers del fallido jefe de Gobierno porteño massista por el mero hecho de no tener una cuenta de Twitter, al menos por ahora, como Matías Kulfas o Cecilia Todesca.

El más albertista de los cristinistas Eduardo "Wado" de Pedro (@wadodecorrido) es otro dirigente al que varios intendentes deben haberle dado follow en los últimos meses. Ven que el camporista está cada vez está más cercano al presidenciable en su campaña. A diferencia de otros que conocieron el llano, el por por tiempo Secretario General de la Presidencia cristinista fue electo diputado en 2015 y luego se sumó como apoderado del PJ.

Felipe Solá (@Felipe_Sola), virtual canciller de campaña de Alberto por acompañarlo en todos sus viajes al exterior, perdió en mayo su calidad de presidenciable pero tampoco dejó de sumar followers. Creativo tuitero, el ex gobernador bonaerense suma hoy más de 220.000 seguidores.

El que dejó de seguir a Florencio Randazzo (@RandazzoF) en 2015, volvió a darle follow en 2017 cuando fue candidato a senador en Buenos Aires y le clavó otra vez unfollow, tal vez deberá volver a clickear en su perfil. La semana pasada almorzó con Alberto Fernández, quien fuera su jefe de campaña hace dos años, y se dispararon los rumores de un posible regreso a la Casa Rosada. Por ahora sus métricas sociales vienen cayendo.

En SocialBlade no hay suficientes datos para medir a Nicolás Trotta (@trottanico), el rector de la UMET que lidera los equipos técnicos del albertismo para la elaboración de propuestas y medidas de gobierno, lo que ya lo ubica con una silla en el futuro (eventual) Gobierno.

Sin importar quién entre en la Casa Rosada el 10 de diciembre, hay una figura que también ganó followers argentinos en los últimos días: Kristalina Georgieva (@KGeorgieva), la reemplazante de Christine Lagarde (@Lagarde) en el Fondo Monetario Internacional.