Efecto Time Warp: la Ciudad prohibe las fiestas electrónicas hasta nuevo aviso

Como efecto de la tragedia de Time Warp de Costa Salguero, hace dos fines de semana y en la que perdieron la vida cinco jóvenes, no habrá más fiestas electrónicas en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo menos, hasta que la Legislatura porteña vote un proyecto de ley que cambia normas de habilitación para este tipo de eventos.

Ayer, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodriguez Larreta, hizo pública la prohibición, aunque utilizando otras palabras. Dijo que la Ciudad no otorgará nuevas habilitaciones hasta que los cambios no sean aprobados, lo cual no se sabe cuándo ocurrirá, ya que la iniciativa será enviada esta semana. El funcionario hizo el anuncio durante un acto realizado en el barrio de Villa Lugano en donde confirmó que el proyecto de ley busca regular de manera más precisa esas fiestas. Según comentaron fuentes oficiales a El Cronista, entre los aspectos más salientes de la iniciativa figuran señalizar en forma explícita dónde están los puestos de atención médica y dónde conseguir agua. Instalar pantallas gigantes y carteles que informen sobre el riesgo de consumir drogas y entregar folletos con información sobre esos riesgos. Además, propiciar que los eventos sean al aire libre y que el personal esté preparado para asistir a las personas en casos de urgencia como conocer los efectos de las diferentes drogas. "Hasta que este proyecto sea convertido en Ley, no vamos a dar permisos para las fiestas electrónicas masivas", agregaron las fuentes.

Por otro lado, se incluyó en la currícula de todos los secundarios públicos porteños el espacio obligatorio de ‘Educación y prevención del consumo problemático de drogas’, para educar a los chicos sobre consumo y adicciones. Y se impulsará un proyecto para que todas las escuelas primarias públicas tengan un referente capacitado en prevención de consumos problemáticos. Ambas medidas serán implementadas por el Ministerio de Educación.

En tanto, ayer se conocieron novedades sobre la causa Time Warp como la detención de Carlos Garat, responsable del plan de evacuación de la fiesta. Se trata del quinto imputado de la causa que investiga el juez federal Sebastián Casanello y se suma al arresto, también ayer, de Maximiliano Avila, apoderado de Dell Producciones, firma de la cual su titular, Adrián Conci, sigue prófugo. Para hoy está previsto que Casanello indague a dos prefectos, Alejandro García y Adrián Álvarez, y a Ávila. Y no se descartan nuevas detenciones. Ayer, el fiscal Delgado le tomó declaración a varios jóvenes que estuvieron en la fiesta y a invitados al vip del lugar como los conductores televisivos Hernán Caire y Alejandro Wiebe más conocido como ‘Marley’. Ambos rechazaron haber visto venta de drogas en el predio.

Por su parte, en el ámbito político hubo repercusiones. El bloque de diputados nacionales del FpV-PJ pidió interpelar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que explique "el accionar de la Prefectura en el operativo de seguridad".