Efecto Neuquén: el kirchnerismo busca blindar a CFK en futuras elecciones

Dos años atrás, después de haber perdido por casi 20 puntos en las PASO, antes de que el 2019 los dividiera, los hermanos Rodríguez Saá (era Adolfo el que iba en la boleta a senador) protagonizaron la remontada electoral del siglo en las generales. Ese es el antecedente que mira hoy el kirchnerismo para explicar lo que pasó ayer en Neuquén.

Que el resultado de las urnas haya estado tan alejado del que pronosticaban las encuestas, fue por el "aparato" de una dinastía gobernante, en esto ambas provincias están emparentadas, aceitado por décadas en el poder.

Sin querer descreer de las encuestas del todo, al fin y al cabo es la principal materia prima de Cristina Fernández de Kirchner en su negociación con el peronismo, lo cierto es que en el Instituto Patria admiten que la última semana cambió todo. La culpa: la "nacionalización" de un comicio, con foco en el potencial económico de Vaca Muerta para salvar el país.

Con esta conclusión, desde anoche el cristinismo evaluaba no volver a exponer a la ex Presidenta en futuros comicios. "No sabemos si fue la irrupción de ella en la campaña en Neuquén, pero sí fue un error innecesario por las lecturas del día siguiente", es el análisis que se extiende en el espacio de la senadora de Unidad Ciudadana. Otros admiten que su figura algo de toxicidad aportó a los comicios.

Al igual que en otros distritos, en Neuquén, Cristina Kirchner había logrado sentar en la misma mesa a sus referentes provinciales con los del PJ para el armado de las listas. La boleta ya tenía un ADN K. La pregunta que circula hoy, con el diario del lunes, es: ¿Era necesario que ella pusiera el cuerpo?

Muchos creen que no. Si bien envió al territorio a varios ministros, hasta Mauricio Macri evitó hacer campaña por Cambiemos, mientras contaba con un Plan B que era la reelección de Omar Gutiérrez. Envalentonada por las encuestas, por lo sería un batacazo K al arrebatarle la primera elección al MPN desde 1962, la ex Presidenta envió a Axel Kicillof, recibió al candidato Ramón Rioseco en el Patria, envió un audio de apoyo que se viralizó por WhatsApp, siempre con el local Oscar Parrilli en el territorio. Ayer viajó Martín Sabbattella al búnker que salió segundo.

Si bien algún dirigente neuquino se emocionaba ayer con una eventual llegada de Cristina Kirchner, antes de contar los votos, ese viaje nunca estuvo previsto: desde que el juez Claudio Bonadio puso la lupa en sus finanzas, sin poder contratar un jet privado, la senadora se maneja con vuelos comerciales.

Mientras levanta a su senadora Anabel Fernández Sagasti como postulante en una Mendoza en la que el radical Alfredo Cornejo se diferenció de la Casa Rosada, por lo que será inevitable la nacionalización, en el cronograma electoral queda otra provincia en la que el PJ busca desbancar al partido gobernante. Por lo que el rol de CFK será discutido: el kirchnerismo ya apoyó al senador Omar Perotti en la interna santafesina. Más ortodoxo que cercano al anterior gobierno, lo más probable es que la ex Presidenta evite interferir en la pulseara contra el socialismo gobernante.