Eduardo Duhalde: "El peronismo está dividido, pero tenemos buena relación con todos"

En el marco del aniversario número 75 del Día de la Lealtad peronista, el ex presidente Eduardo Duhalde aseguró este sábado que "el peronismo está dividido", pero destacó que, de todos modos, hay "buena relación con todos".

"El peronismo está dividido, pero lo que la gente no sabe es que tenemos buena relación con todos, sólo que a veces se toman posiciones distintas. Pero estoy convencido de que se va a unificar el gremialismo, que es necesario", afirmó Duhalde esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

En esa línea, el también ex gobernador bonaerense indicó que, de cualquier forma, "la unidad del justicialismo no alcanza" para superar la crisis de la Argentina, debido a que "se necesita la unidad nacional".

En ese marco, puntualizó: "no podemos seguir peleando los políticos; si no se dan cuenta los dirigentes del sufrimiento de la gente, y ellos peleándose, echándose la culpa unos a otros no vamos a salir adelante".

En ese sentido, Duhalde puso de relieve que "si hemos convertido un vergel, que es la Argentina, en un basurero, es por culpa de todos: acá no nos echemos la culpa unos a otros y juntémonos a ver si podemos sacar adelante esta crisis".

Finalmente, el ex mandatario señaló que "de esto se sale trabajando, no hablando y discutiendo, no hay que enfrentar a nadie, hay que ponerse de acuerdo todos".

El viernes pasado Duhalde, los sindicalistas Luis Barrionuevo, Carlos Acuña y Julio Piumato y los ex funcionarios Julio Bárbaro y Guillermo Moreno entre otros dirigentes, participaron de un acto por el Día de la Lealtad peronista en la plaza Juan Domingo Perón, en el barrio porteño de San Telmo, donde se pronunciaron discursos que apelaron "a la unidad nacional y la actualización doctrinaria" del Justicialismo.

La convocatoria de este sector disidente del justicialismo se realizó en la plaza donde está emplazado un monumento al ex presidente Perón, entre las avenidas Paseo Colón y Belgrano.