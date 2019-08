Economistas prevén volatilidad en el mercado atentos a la relación y el desembolso del FMI

Economistas y analistas esperan que esta semana persista la volatilidad en el mercado por el cambio de ministro de Hacienda, y tienen la mira puesta en cómo avanzará la negociación del nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que en septiembre desembolse los u$s 5.400 millones restantes del acuerdo.

Diego Martínez Burzaco, economista jefe y director de MB Inversiones, dijo que "el mercado va a estar enfocado en la relación de Lacunza con el FMI y de cómo éste puede gestionar un waiver tras los anuncios que hizo el presidente (Mauricio) Macri que tienden a desviar las metas fiscales del acuerdo".



Estimó que no cree que ese desvío ponga en duda el último desembolso de este año que tiene el Fondo de u$s 5.400 millones en septiembre", pero consideró que "a lo sumo habrá un warning del FMI", dijo Martínez Burzaco en diálogo con Télam.



"Esos fondos son imprescindibles para renovar el financiamiento de muy corto plazo en Tesorería y es donde el mercado va a estar poniendo énfasis. Y esto tiene repercusión sobre el riesgo país y el dólar", concluyó Martínez Burzaco.



Por su parte, Leonardo Svirsky, analista de Bull Market Brokers, anticipó que "en los mercados va a haber mucha incertidumbre de acá a octubre y va a seguir con volatilidad, incertidumbre. El mercado va a estar peligroso", analizó.



El director de Research for Traders, Gustavo Neffa, coincidió en que "el entorno va a seguir muy volátil. Espero una reacción negativa de los mercados a lo que sucedió el sábado con el recambio ministerial".



Neffa explicó a Télam que esa mala reacción se deberá a que "(Nicolás) Dujovne era el nexo con el FMI y obviamente todos los planes del FMI para mantener las cifras fiscales tienen un retroceso importante con las última medidas que tienen un costo fiscal muy grande".



"Lacunza ha demostrado ser un ministro de Economía muy inteligente en la provincia de Buenos Aires y el mercado lo ve como una figura con mucha experiencia, joven, amigo de los mercados. Va a tener un rol muy difícil los próximos dos meses", señaló.



Valoró por otro lado, el viaje de Sergio Massa a Nueva York, en busca de tender lazos con la administración de (Donald) Trump".



Asimismo, un analista de una de las principales firmas de mercado local resaltó a Télam que "el desafío más próximo e inmediato de Lacunza como ministro es ver cómo está la relación con el FMI".