Economistas del BID: "Hay que hacer una reingeniería completa del gasto público"

La tendencia de las economías latinoamericanas a recurrir, cada pocos años, a un déficit de sus cuentas fiscales llevó a especialistas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a buscar respuestas a esta dinámica insostenible. Tras dos años de investigación, Alejandro Izquierdo y Carola Pessino, economistas y funcionarios del BID, junto a Guillermo Vuletin, del Banco Mundial, presentaron los resultados del libro "Mejor gasto para mejores vidas" en el Banco Central. Al concluir le concedieron una entrevista exclusiva a El Cronista.

Los especialistas encontraron que la causa principal detrás de la recurrencia a caer en los números rojos es la ineficiencia de la asignación de recursos. América latina derrochó, en promedio, un 4,4% del PBI en los últimos años mientras que la Argentina lideró el ranking y, entre 2015 y 2016, tuvo filtraciones en la asignación de salarios públicos, transferencias y compras públicas por 7,2% del PBI, superando al promedio regional.

- ¿Cuánto contribuye a esta ineficiencia asignativa el sistema político en sí mismo, en donde el oficialismo cede ingresos a cambio de la aprobación del presupuesto?

- Alejandro Izquierdo: El sistema político no da incentivos a pensar en gasto de largo plazo, que benefician al gobierno que sigue. Entonces, se asigna muy mal el gasto y se le da prioridad al corriente y las transferencias, en vez de invertir en el futuro, que es infraestructura y capital humano. Esto es clave: si uno va a estar en el Congreso por cuatro años y tu capacidad de reelección no es alta, los incentivos que se tienen para hacer un acuerdo con gastos cuyos beneficios se van a ver dentro de muchos años caen fuertemente.

- ¿Cómo se soluciona?

- A.I.: Se necesita que los sistemas electorales permitan a los integrantes a permanecer más tiempo en el Congreso y se formen instituciones de análisis del presupuesto para tomar mejores decisiones.

- El estudio señala que Argentina es el país de la región que más transferencias hace -gastos sociales, tributarios y subsidios- y el que peor las asigna. ¿Cómo afecta esto al crecimiento de largo plazo?

- AI: No estamos en contra de las transferencias porque, si están bien hechas, te pueden sacar a la gente de la pobreza y mejorar su productividad. Esas son las transferencias que te sirven. Pero cuando el gobierno da transferencias a gente que no la merece entonces ahí el impacto sobre crecimiento tiende a ser bajo. Estas son las filtraciones que el Estado debe mejorar porque se termina asignando plata, en parte, a sectores que no son pobres.

- También es el Estado que más emplea y paga mayores sueldos. ¿Alcanza con estancar los sueldos para mejor las cuentas?

- AI: Es muy difícil en el corto plazo hacer ajustes de salarios. Se ha intentado pero se generó una desestabilización política importante. Mirando hacia adelante, hay que pensar cómo jerarquizar la función pública y qué mecanismos puede utilizarse para las actualizaciones salariales. Esto no es un tema que puedas hacer de inmediato y tiene que ver con jerarquizar la función pública.

- ¿Por qué el Gobierno sigue recibiendo asistencia financiera de organismos multilaterales para la administración pública si aún no resuelve todas estas ineficiencias?

- Carola Pessino: Se otorgan préstamos según un informe que elaboramos, que indica si el Gobierno está yendo en la dirección macroeconómica correcta. Y hay préstamos que se han otorgado en la división en la cual trabajo que son para mejorar la gestión de los gobiernos subnacionales. Estamos pregonando esto, tanto en la gestión de gasto público como en la gestión de la administración tributaria. Hay que hacer una reingeniería completa del gasto público.

- En el informe concluyen que para crecer es necesario incrementar el gasto de capital, bajar el gasto corriente y la carga tributaria, todo lo contrario a lo que se prevé en el Presupuesto 2019...

- C.P. Creemos que la Argentina viene de larga data con problemas. Entonces el déficit del 7% que tenían del otro gobierno, no es por lo que estuvimos mostrando, fácil de subsanar en el corto plazo.