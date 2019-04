Economistas creen que plan 'anticrisis' del Gobierno es un paliativo de muy corto plazo

El Gobierno anunció una batería de medidas 'anticrisis' para reactivar el consumo, sin embargo economistas consultado por El Cronista consideraron que sólo se trata de un shock de muy corto plazo, con el único objetivo de llegar mejor posicionado a las elecciones de octubre.

Para el economista Diego Martínez Burzaco, los recientes anuncios “son muy coyunturales y de corto plazo, y tienen un único objetivo que es el de tratar de posicionarse mejor ante las elecciones”.

“El primer el impacto que puedan tener estas medidas dentro de la economía y la actividad va a ser relativamente bajo. Es una manera de seguir pateando los problemas estructurales hacia adelante”, agregó.

En ese sentido, comentó que “cuando, por ejemplo, se dice que va a haber un congelamiento de tarifas y que el Gobierno se va a hacer cargo, es lo mismo que decir que lo vamos a pagar todos nosotros en algún momento con más impuestos, y con más deudas”.

“Esto un shock de muy corto plazo, donde se trata de recomponer algo del poder adquisitivo para llegar mejor al as elecciones”, insistió Martínez Burzaco.

“Solamente lo puedo entender desde la política, no desde la economía”, sostuvo.

Según el economista Christian Buteler, "los controles de precios no funcionaron nunca, no veo porque funcionarían ahora. Primero que nada quisiera ver los precios de los productos y compararlos con los de hace una semana atrás, para saber si ya aumentaron o no".

"Después todo dependerá de como siga la inflación y el tipo de cambio, porque si se terminan disparando o se mantiene en los niveles que están ahora, probablemente esos productos terminen desapareciendo de las góndolas como ya lo hemos visto otra veces", indicó.

Al opinar puntualmente sobre cada uno de las medidas, Buteler detalló: "Que no sigan subiendo los costos de los servicos públicos va a ayudar a controlar un poco más a la inflación".

En cuanto a los crédidos del Anses, dijo que "son a tasas de hasta 50%, obviamente que eso al consumo no lo va a incentivar. Lo sacará solo quien está desesperado para comprar cosas básicas".

"Lo dela ley de lealtad comercial me parece lo peor de todo, me hace acordar muchísimo a la época de Guillermo Moreno y sus arrebatos contra las empresas", señaló.

"Los cortes populares de carne, la implementación va a ser bastante complicada. Llegar con eso hacia todo el público es muy difícil", desestimó el economista.

En definitiva, sostuvo que "lo más potente para que la inflación no siga subiendo es la medida sobre las tarifas, el resto realmente el impacto que pueda llegar a tener, lo veo muy escaso".

En la misma línea, el economista José Ignacio Bano planteó que "lo más importante de todo lo anunciado es que van a dejar las subas de tarifas hasta fin de año. Pero el tema de congelar 60 productos es netamente cosméticos. No me parece que vaya a tener un impacto importante".

"La medida más importante, pero que va a llegar a menos gente es através del Procrear. La noticia dice que van a dar un subsidio no reembolsable hasta el 20%. Yo en español lo que entiendo es que a esas 10.000 personas le van a regalar el 20% de la casa”, analizó.

En cuanto a las medidas para las Pymes, Bano dijo que "es marginal. Las que ya estaban en problemas con la AFIP van a poder financiarse, pero no veo que tan importante va a ser ese beneficio".

No obtante, y también conincidiendo con las opiniones de sus colegas, "el congelamiento en las tarifas de transporte es importante y puede tener un efecto bastante fuerte", concluyó.

Para el economista Federico Furiase “son paliativos de corto plazo para el año electoral: se trata de estimular crédito por un lado y al mismo tiempo el BCRA endurece la política monetaria”.

“Sabemos que el congelamiento de precios no funciona, es de manual, de hecho las empresas se anticipan y retocan precios antes en un contexto de aceleración de inercia inflacionaria y caída en la demanda real de dinero”, apuntó.

Por otro lado, Furiase consideró que “las medidas del Banco Central de congelar las bandas ayudaron a descomprimir algo la presión en la parte larga de la curva, en un contexto de liquidación de la cosecha y venta de dólares del Tesoro, pero el central sigue teniendo una capacidad de reacción muy limitada en la ancha avenida de la zona de no intervención, para una economía que piensa en dólares y tiene buena parte de la deuda pública en dólares”.