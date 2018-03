Economistas coinciden en que el Gobierno debe cumplir metas fiscales

Los economistas Daniel Heymann, Orlando Ferreres, Daniel Artana y Roberto Frenkel analizaron la política económica del Gobierno, y hubo coincidencia en que el déficit fiscal es uno de los desafíos más importantes que deberá enfrentar la administración de Mauricio Macri.

"Estamos en una etapa de transición", planteó Ferreres, para quien recién dentro de 4 años se va a estar enfocando la solución de las fallas macroeconómicas. "Estamos en la primera etapa. No digo que va muy bien, pasa que uno quisiera que fuera más rápido", aseguró el economista para quien este año cerrará con un crecimiento de 3,5%.

A su turno, Heymann focalizó la lectura macroeconómica en la cuenta corriente nacional, y aseguró que la Argentina debe generar más dólares para "pagar el gasto". Y remarcó: "Por el déficit de la balanza de pago, el país necesita y recibe financiamiento externo, porque hemos tenido dificultad para financiarlo con recursos internos". La clave, según el economista, pasa entonces por generar más dólares, a través del desarrollo de ‘market share‘ que permita aumentar las exportaciones.

Por su parte, Frenkel focalizó su exposición en la inflación, y dijo que "el empuje inicial de su aceleración fue la devaluación". Con datos de Ecolatina, simuló un modelo que arrojó que el 59% del resultado de la inflación de un mes tiene que ver con la inercia inflacionaria, mientras el 41% son "variables concomitantes": 41% por tasa de aumento del salario promedio privado; 27,2% la tasa del tipo de cambio nominal y 31,4% otras variables (precio carne Liniers, precio soja internacional, precio en dólares insumos intermedios importados y productividad).

El economista calculó que las tarifas subieron un 91,3% desde octubre de 2015, la inflación acumulada a enero de 2017 fue de 52,6% y que el tipo de cambio ascendió 67,7%, mientras que el salario lo hizo en 46,8%. "El salario medio de los trabajadores registrado cayó 4%. Había caída más de 10% a mediados de año, pero se recuperaron en el segundo semestre", aseguró Frenkel.

El economista de FIEL, Daniel Artana, aseguró que "la herencia K" dejó un "legado cultural" que valoriza "el consumo y no la inversión", y que por eso se están sosteniendo los niveles de los momentos en que la soja cotizaba en torno de los u$s 600 dólares la to nelada y Brasil no había caído en la peor recesión de su historia.