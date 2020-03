Economía logró canjear con éxito el Bogato: consiguió adhesión de 65%

El Ministerio de Economía logró canjear un 65% del Bogato que vence este viernes, porcentaje con el que calificaron de “buena” la licitación, según dijo una fuente oficial.

El total original de este título era de $ 30.000 millones, monto que fue canjeado ahora por una combinación de dos instrumentos, por unos $ 19.436 millones.

En detalle, entre la Lebad que vence el 31 de julio y el BONCER 1% de 2021 se adjudicó el total de $ 19.436 millones de valor nominal.

En sí este viernes vencían unos $ 73.000 millones, según números de la Secretaría de Finanzas, que fueron canjeados por una emisión ahora por $ 33.200 millones del Boncer y $ 14.486 millones de la Lebad a julio.

Del Bogato, un 75% estaba en manos de tenedores locales , que optaron en su gran mayoría ingresar al canje orquestado por Finanzas, sostuvo una fuente con conocimiento de la operación. El resto, acreedores del exterior, prefirió mantener el título original .

Aún no salió el aviso de pago para los que optaron no ingresar al canje de hoy. Una fuente oficial consultada sobre si se iba a pagar o no, prefirió eludir la respuesta: “Hay que esperar”, sostuvo.

Con esta nueva colocación el BONCER 1% vto. 2021, el total de circulación de este título llega a $ 40.756 millones de valor nominal, y la LEBAD al 31 de julio, un total de $ 23.075 millones.

Juan Ignacio Paolicchi, de EcoGo, sostuvo que “fue un resultado positivo, teniendo en cuenta que el vencimiento era casi en total con el sector privado. La mejora en las condiciones del canje ayudaron: había una ganancia de capital del 5% teniendo en cuenta el precio del bono al cierre de ayer, aproximadamente, entonces ayudó que mejoraran las relaciones”.

Tras la licitación al principio de febrero del bono DUAL, que sólo consiguió un 10%, Paolicchi sostuvo que en Economía “buscaron seguir construyendo la curva de pesos, luego el traspié del AF20. Hay que esperar si esto se consolida o si es sólo un poco de agua en el medio del desierto”.

Sobre si se va a pagar o no a quienes prefirieron no ingresar al canje, Paolicchi resumió la encrucijada: “Si se lo hace, en la próxima licitación no habría incentivos a entrar. Pero si no se paga es un golpe a la curva de pesos”.

También para Santiago López Alfaro, de Delphos Investment, el canje fue bueno y mejoró con respecto a los anteriores. "Hay que esperar cómo sigue la agenda, que es fuerte. Es importante entender que los próximos canjes tiene que tener alta participación", mencionó.

Suscripciones en pesos

En la licitación de hoy también hubo suscripciones que se hicieron con pesos, para dos Lebad, con las que Economía se hizo de $ 9297 millones.

En la que vence el 28 de 2020 se adjudicó un total de $ 708 millones de valor nominal. El precio de corte fue de $ 1053,98 por cada $ 1000 de valor nominal, lo que representa una TNA de 33,71% y una TIREA de 38,38%. El total en circulación de la LEBAD vto. 28 de mayo de 2020, incluyendo el monto adjudicado en esta licitación, asciende a $ 22.297 millones.

Para la LEBAD que vence el 31 de julio, cuya licitación se llevó a cabo por adhesión, se adjudicó un total de $ 8589 millones al precio de $ 989,86 por cada $ 1000, lo que representa una TNA de 36,05% y una TIREA de 40,03%.

El Ministerio de Economía informa que en la licitación del día de la fecha se recibieron 302 órdenes de compra para suscribir nuevos instrumentos de deuda pública por un total en conjunto de $ 56.983 millones.

Advertencia para nuevas operaciones

Tras el comunicado oficial de la licitación, la Secretaría de Finanzas envió una ampliación en la que consideró que "las tasas de adjudicación de los nuevos instrumentos ofrecidos se ubicó en niveles consistentes con la secuencia planteada en el programa macroeconómico orientado a restablecer la sostenibilidad de la deuda y en la definición de una nueva curva de tasas de interés en moneda nacional".

Se adelantó a decir que "el mes que se inicia se caracteriza por poseer importantes vencimientos de deuda en moneda nacional que, además, se incrementan en el tiempo y se vuelven aún más exigentes en el mes de junio próximo".

Por esta razón, "la restauración de la sostenibilidad de la deuda en moneda nacional exige una actitud colaborativa, constructiva y de alta participación de los tenedores de dichos instrumentos, creados en condiciones de alta inestabilidad y volatilidad macroeconómica, que además resultaban incompatibles con la capacidad de pago futuro de la República Argentina".

"En este proceso de normalización de la curva de rendimientos en pesos, las conductas de tipo oportunistas, y de persecución de rentas extraordinarias en períodos cortos de tiempo, no contribuyen a los objetivos de sostenibilidad antes mencionados y, de persistir en cuantías significativas, serán correspondientemente abordadas utilizando todas las herramientas legales disponibles", advierten.