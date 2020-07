Economía canjeó u$s 4.109 millones en bonos en dólares emitidos bajo legislación local

El Ministerio de Economía canjeó hoy US$ 4.109 millones de bonos en dólares emitidos bajo legislación local por dos títulos en pesos, ajustados por la inflación y una sobretasa, con vencimientos en el 2023 y 2024. La cartera que dirige Martín Guzmán informó también que recibió 955 órdenes de compra por dos bonos, por un total en valor nominal de $ 268.937 millones, el cual se adjudicaron en su totalidad.



Los títulos canjeados fueron 12 Letes por US$ 3.689 millones, en 671 órdenes recibidas, Bonos Dual (AF 2020) por otros 18,4 millones, y 210 órdenes; Lelink por US$ 400 millones y 70 pedidos; y US$ 47.000 en cuatro ofertas por el Bono del Tesoro Nacional vinculados al dólar con vencimiento 2021. A este canje entraron varias ediciones de Letras del Tesoro en dólares que vencieron entre agosto de 2019 y febrero de este año, y cuyos pagos fueron "reprogramados", y a estos se le sumaron los Bonos Dual (AF 20) y los Bonos del Tesoro Nacional vinculados al dólar más el 4% con cierre el año próximo.



Para lograr ahora esta adhesión, Economía entregó $ 268.937 millones, el 30% de ellos a través del Bono del Tesoro ajustado por el CER (inflación), más 1,4% con vencimiento el 25 de marzo de 2023 y otro 70% por un título similar, ajustado por CER más 1,5% y con cierre el 25 de marzo de 2024. Luego de la licitación, la Secretaría de Finanzas destacó que "como resultado de un proceso sostenido de administración de pasivos en el mercado de deuda local iniciado en marzo, se alcanzó con éxito la conversión de títulos originalmente denominados en dólares a activos emitidos en pesos por un total aproximado de US$ 7.839 millones, equivalentes a $ 504.427 millones.



"Esta estrategia de incremento relativo del financiamiento en pesos, desarrollada en un contexto internacional de elevada incertidumbre por el impacto del coronavirus, fue acompañada de una significativa disminución en el costo de fondeo del Tesoro Nacional y resulta, además, en un alargamiento de plazos en su perfil de vencimientos", destacó la secretaría que dirige Diego Bastourre. Por su parte, las licitaciones implicaron en su conjunto la recomposición de una significativa porción de pasivos en situación de diferimiento y se insertan en el marco general del proceso de normalización del mercado de deuda en pesos.



En esta línea, se destaca que la actual administración recibió un total de US$ 9.106 millones en Letras del Tesoro en dólares diferidas, de los cuales US$ 5.915 millones fueron convertidos en activos en situación de pago regular, destacó el comunicado.



Los títulos ofrecidos en cada oportunidad, ajustables por Badlar Privada o por CER, constituyen instrumentos performing con un elevado monto en circulación, negociados regularmente en mercados autorizados y que registraron buen grado de adhesión al momento de su emisión. A su vez, cuentan con rendimientos que resultan atractivos al inversor dado el menor grado de incertidumbre y, al mismo tiempo, son compatibles con la recuperación de la capacidad de pago del Sector Público Nacional y del nivel de actividad.



Los bonos por US$ 4.109 millones canjeados hoy permitieron reducir la cuenta de US$ 45.820 millones originalmente contemplados en el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para el canje que incluye 29 títulos entre ellos Letes, Bonar, Par, Discount, Lelink, Bonos Dual, Bontes.



Aquellos tenedores que cuenten con instrumentos denominados y a pagar en dólares (Letes, Bonars, Par y Discounts) podrán canjearlos por nuevos Bonos en dólares Step-up Ley Argentina con vencimientos en los años 2030, 2035, 2038 y 2041 según los términos de la oferta.



Los tenedores de Letes y Bonars, Lelinks, Bono Dual 2020 y Bonte 2021 (Dólar linked), podrán optar por Bonos del Tesoro Nacional en pesos con ajuste por CER con vencimiento en los años 2026 y 2028.