Economía 2020: los desafíos del próximo gobierno según Melconian, Álvarez Agis, Lousteau y Redrado

Con poco margen de maniobra y con la necesidad de avanzar en algunas reformas esenciales. En esa oración podría sintetizarse cómo arrancará el próximo gobierno según la opinión de los cuatro especialistas que convocó el Latam Economic Forum, que organiza todos los años la consultora Research for Traders.

La séptima edición del encuentro buscó congregar a “economistas con experiencia en el sector público”, como lo explicó Darío Epstein, uno de los organizadores. Así, Carlos Melconian, Emmanuel Álvarez Agis, Martín Lousteau y Martín Redrado -en ese orden- analizaron los desafíos que deberá afrontar la gestión presidencial que inicie a partir del 10 de diciembre próximo.

Un cuadrilátero de necesidades

“El punto de partida del próximo presidente es lo que más me preocupa, porque aún yendo al equilibrio fiscal se va a requerir dinero", explicó Melconian al iniciar su “visión aséptica, numérica y no oficialista”, una expresión que repitió en varias oportunidades a lo largo de sus 30 minutos de exposición.

Para el ex presidente del Banco Nación la pregunta crucial es saber “quién va a cerrar lo que falta para 2020 y 2021”.

El economista volvió a referirse a lo que bautizó como el “Plan Picapiedras", la estrategia adoptada por el Gobierno para llegar a las próximas elecciones. “Funcionó bien en su objetivo que era no malgastar reservas, no emitir y no gastar más de lo recaudado”, expresó. Pero añadió: “Es un programa para llegar, no le pidan que crezcan flores".

Al evaluar la gestión de Mauricio Macri, Melconian señaló: “Estos cuatro años vinieron a desarmar el espanto que dejaron los anteriores: lo tarifario, los holdouts, las reservas, el cepo, la vuelta al mundo. Estoy de acuerdo con eso, pero es difícil explicarlo en el conurbano, que no compra dólares ni va a Miami. Es un debate difícil. Si en diciembre de 2015 todo hubiera explotado, se terminaba la discusión. Porque la hiper no la discute nadie, al 2001 nadie lo discute. Pero al 2015 todavía se lo discute porque el primer error de este gobierno fue no explicar lo que recibió”.

En esa línea, el ex funcionario habló del “cuadrilátero de necesidades” que tendrá el próximo gobierno de cara al futuro: un programa económico “integral y consistente”; un nuevo acuerdo con el FMI que sea "disciplinador y flexible a la vez”; un "paraguas" de la política con consensos para llevar adelante las reformas necesarias, porque “se tiene que hacer cargo la política, no solo el Presidente de turno”; y un canal con la Justicia para que “no te entorpezcan con amparos cada decisión de reforma institucional”.

"El 10 de diciembre de 2019 o se ponen las pilas en el cuadrilátero todos o no arreglamos estos temas", sentenció.

Melconian habló, seguidamente, de los tres problemas que debe resolver la próxima gestión: un gasto previsional "infinanciable", una reforma laboral y tributaria, mejorar la competitividad y bajar la litigiosidad.

En el final, el economista planteó la necesidad de una discusión seria sobre el régimen monetario: “Los argentinos compraron de 2008 a hoy, en blanco, u$s 150.000 millones, sólo u$s 23.000 millones están en el sistema bancario. Tenemos una moneda de ahorro y otra transaccional, tenemos que decidir qué régimen monetario vamos a querer”.

La problema no es Lagarde, somos nosotros

“Se habla de dos programas, dependiendo de quién gane las elecciones. En función de las posibilidades que tiene la economía, no son tan distintos. Los desafíos que enfrentarán serán los mismos”, comenzó aclarando Álvarez Agis.

Y agregó: “Argentina está fuera de cualquier análisis de sostenibilidad de deuda. Lo está desde 2009 cuando comenzó a pagar la deuda con reservas. Muchos se preguntan qué pasó en 2018, cuando veo los números de la deuda lo que yo me pregunto es cómo fue que llegamos a 2018 y no pasó antes”.

El ex viceministro de Economía durante la gestión de Axel Kicillof, consideró que la crisis de la Argentina persistirá todo este año ya que “salvo el campo, nada está traccionando la economía en cuanto a crecimiento”.

La recesión y el endeudamiento limitan el margen de maniobra que tendrá la fórmula que gane las elecciones a partir del 10 de diciembre, “tanto a la izquierda como a la derecha, tomando la economía como un péndulo”, según el ex funcionario.

"Si se quiere devaluar o defaultear, en el horizonte no está 2003 o 2004, donde había un rebote esperando -continuó-, hoy hay una relación deuda - producto del 86%, un pass through dos veces más alto que el resto de los países emergentes y sin viento de cola, con Brasil en recesión y la guerra comercial entre China y Estados Unidos que supone precios bajos para productos que se exportan".

Mover el péndulo a la derecha también es poco viable, según el ex funcionario. “Tenemos dos años recesivos consecutivos y caída de dos dígitos en el poder adquisitivo, con una inflación en alimentos que está por encima de la inflación general. Pero además de las restricciones por derecha y por izquierda, está el Fondo Monetario”, aseveró.

"Esta recesión no tiene nada que ver con 2001, se parece más a 2009. Pero en 2009 la recuperación se inició con expansión fiscal, ahora hay ajuste con el Fondo".

"El problema no es Christine Lagarde. Somos nosotros", lanzó ante la sorpresa del auditorio el que mucho ven como el ministro de Economía de Alberto Fernández si llega a la presidencia.

Y continuó: "Tenía prejuicios con el FMI, pero en cuatro de los cinco acuerdos que cerró con otros países, esas economías terminaron creciendo. Acertó en cuatro de cinco y la excepción fue Grecia. El riesgo es que la Argentina sea la próxima Grecia".

En el final Álvarez Agis consideró que el riesgo del país “no es político, sino económico” y apeló a un ejemplo: “Cuando nos autorizan a gastar todas las reservas para parar la corrida, el dólar se estabiliza. Pero el riesgo país siguió subiendo. ¿Por qué? Porque cada dólar que el Central usa para calmar la presión cambiaria, el mercado entiende que es un dólar menos para pagar la deuda en 2020.”.

Reorientar las prioridades del Estado

"Me preocupan los diagnósticos livianos porque nos hacen creer que el desafío es sencillo”, dijo Martín Lousteau al arrancar su presentación. “Por eso -enfatizó- cuando veo que se habla del sendero escarpado y angosto que tenemos por delante, me pongo más optimista".

Como en el libro que publicó recientemente, el ex ministro de Economía del primer gobierno de Cristina Kirchner explicó que los problemas del país no son de esta gestión ni de la anterior, sino que vienen desde los últimos 45 años, donde la “Argentina creció la mitad que el promedio mundial”.

A diferencia de las exposiciones previas, el actual precandidato a Senador por la Ciudad de Buenos Aires, proyectó videos en el medio de su disertación para hablar sobre la crisis de décadas del país y el papel del Estado en la debacle.

"La Argentina está trabada en un lugar, mientras el resto del mundo avanza. La híper, el default de 2001 y la actual carga tributaria forman parte de la misma crisis", analizó.

Por eso, para el economista el próximo gobierno debe poner como primera prioridad “reorientar las prioridades del Estado”.

"Los que somos de centro izquierda tenemos la vocación de mejorar el funcionamiento del Estado. No se puede generar prosperidad contra el mercado, pero es el Estado el único capaz de propulsar igualdad", advirtió.

Y agregó: "Hay que ver qué cosas son prioridad, quién puede ceder y a quién ya no se le puede pedir más. Y esto no se puede hacer en la grieta".

En esa línea, Lousteau enumeró lo que -consideró- son los tres pilares necesarios para el torcer el rumbo: cambios en la obra pública; reforma del sistema previsional con una modalidad “precoparticipable” con las provincias que termine con la figura del "jubilado nacional"; y la formación de mejores docentes para mejorar, de una vez por todas, la educación.

Pero aclaró, en el final: “No se puede hacer reformas laborales en contextos en los que no se percibe que va a haber crecimiento porque estamos todos en modo defensivo”

Un Central con mucha capacidad de acción

Martín Redrado hizo foco en la estabilización y el crecimiento como los dos ejes que deberá tener el próximo gobierno.

“¿Cómo llegaremos al 10 de diciembre? Veo una tenue salida de la recesión”, afirmó el ex titular del Banco Central, quien consideró que el desafío fundamental es “lograr un plan económico, que es lo que faltó en esta gestión" ya que "no se puede hacer política económica sin una visión de equilibrio general”.

"El principal riesgo es la evolución del dólar. Algunos analizan que ya no hay espacio para la dolarización, que el que se quiso dolarizar ya lo hizo. Pero ese es un análisis parcial: en los próximos siete meses vencen títulos públicos en pesos por un valor de u$s 7400 millones que podrían dolarizarse”, analizó. Y agregó: "Vamos a necesitar un Central con mucha capacidad de acción para capear el dólar si existe tensión cambiaria. Si hay que llamar a Washington para tomar decisiones tendremos problemas”.

“En materia de inflación, Argentina ya lo ha probado todo. Por ello la baja de la inflación y el crecimiento son cuestiones que deben abordarse de forma simultánea”, afirmó.

Y agregó: “En los primeros 20 días del próximo gobierno se deben sancionar leyes sobre cómo la Argentina va a lograr bajar la inflación y reformar al sector productivo, que incluya una Ley de estabilidad macreconómica. El problema de inflación es tan complejo que necesita que toda la política macroeconómica esté orientada a eso".

Para Redrado, las carteras de Trabajo, Transporte y Energía deben que tener metas trimestrales anuales donde todas las variables nominales que maneja el sector público tengan el mismo número (subsidios, AUH, aportes patronales, emisión, recaudación, gasto).

La “competitividad” es otro tema que debe ser prioritario, según el ex funcionario. “El programa de crecimiento debe incluir un paquete de leyes que produzcan cambios en la competitividad. Entre ellas, una reforma impositiva que reduzca la presión tributaria”, explicó.

Como sus pares, también Redrado consideró necesario que Argentina inicie una nueva etapa con el FMI, pero “sin hablar de renegociar o reestructurar”, aclaró.

"Cuando un argentino dice 're' es sinónimo de default. Por eso, se necesita ir con un programa hecho en la Argentina y con respaldo político para negociar en Washington", finalizó.